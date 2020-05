Alcalde Dau y gremios siguen en desacuerdo sobre gerencia para COVID

“Como representantes del sector privado, hemos insistido en la priorización de las acciones para el fortalecimiento y habilitación de la red hospitalaria para atención del COVID-19 en la ciudad, siendo esta la principal función del Departamento Administrativo de Salud (Dadis). Por ello, manifestamos a tiempo nuestra preocupación por la carga adicional que se le dio a esta secretaría, al encargarla de la aprobación de protocolos de bioseguridad para la reactivación de sectores económicos. Seguimos llamando la atención respecto de no seguir encargando de más funciones a esa dependencia, desbordando aún más sus capacidades institucionales”, expuso en un comunicado el CGB.

El Consejo Gremial de Bolívar ha insistido este miércoles en la necesidad de tener un coordinador de la crisis COVID, que lidere de manera integral todos los aspectos, no solo en lo concerniente a salud, también en lo social y económico.

¿Nombrar o no un gerente? Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos y lideres de sectores gremiales tras la renuncia del director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Álvaro Fortich, en medio de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus. Lea: Proponen designar gerente en Cartagena para atender la crisis del COVID-19

“Una gerencia para una problemática de estas se basa en una realidad, y es que es un problema grande y complejo, que si bien su origen es un problema de salud, pues tiene demasiadas aristas que van más allá, porque al final del día usted tiene dificultades de abastecimiento, de logística, de empleo, de liquidez de los empresarios, de manejo de la gente. Entonces un problema de estos no se puede compartimentar en solo el tema de salud, sino que eso incluye muchos temas más, y como tal requiere de una coordinación entre todos”.

En entrevista con El Tiempo, el funcionario explicó que la gerencia sobre una problemática como la actual implica coordinar muchos temas que no solo conciernen al sector salud. Lea tambièn: William Dau atraviesa una tempestad en medio de la crisis

La posición de Dau

Por ahora las ciudades de Medellín, Barranquilla y el departamento de Bolívar han nombrado gerentes para atender la pandemia del coronavirus.

Pese a que el alcalde ha escuchado la solicitud de los gremios, reitera que no contempla la figura de un gerente pues ya existe una “gerencia tripartita liderada por él”.

“He tenido tantos problemas consiguiendo funcionarios competentes que no pertenezcan a la clase política para llenar muchos cargos, pero la verdad es que no he encontrado un solo individuo para nombrar en este cargo”.