“Ellos me volaron la piedra, les canté la tabla y les dije lo mismo que toda la ciudadanía cartagenera quiere decirles, pero no ha tenido la oportunidad. Es una canallada que ante esta pandemia, esta crisis de coronavirus, estos políticos politiqueros solo se dedican es a pescar en río revuelto, a ver cómo me ofenden y me meten en problemas y a todo mi equipo de gobierno”. Esto lo indicaba el alcalde William Dau en abril del año pasado, refiriéndose al Concejo de Cartagena.

Dicha reacción fue posterior a la discusión que tuvo con algunos cabildantes en una sesión virtual, la cual es motivo de procesos disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación. (Lea: Procuraduría profiere cargos contra Dau por su pelea con los concejales)