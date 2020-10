Los motivos

El alcalde de Cartagena contó a El Universal que ayer se reunió con Jácome y le pidió su renuncia porque no está satisfecho con el trabajo realizado en esta dependencia durante los casi diez meses de gobierno.

“Antes todas las secretarías tenían dueño y el alcalde no tenía nada que ver con el manejo de cada dependencia, pero ahora como yo no le debo a nadie, ni tengo dueño y las secretarías tampoco, yo sí evalúo lo que está realizando cada funcionario y si alguno no da la talla va para afuera”, afirmó Dau.

Agregó: “la empresa más grande que tiene Cartagena se llama Alcaldía y en una empresa privada la persona que no rinde sale, así de sencillo. Eso no quiere decir que él sea ladrón ni nada de eso”.

El mandatario no quiso detallar cuáles fueron esos aspectos que le habrían faltado al funcionario para desarrollar un buen trabajo en Infraestructura. “Quiero que eso quede entre Jácome y yo”, dijo.

Dau agregó que ya escogió a la persona que asumirá como nuevo secretario de Infraestructura, sin embargo, su nombre se dará a conocer en los próximos días.