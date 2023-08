Agmeth Escaf explota contra Nicolás Petro tras fuerte señalamiento

“Lo impusieron desde Bogotá la señora Verónica con el señor Eduardo Noriega. Es mentira que él tenía votos, que la imagen. Falso. Al que hubiesen querido poner, hombre o mujer, en la cabeza de la lista del Atlántico hubiese salido elegido, esa es una realidad política. Entonces, él pierde esa lucha. Hay muchas grietas, en las redes sociales hay muchos ataques de parte y parte. Entonces, él toma como una distancia con la campaña presidencial. Como él venía con una lucha contra compradores de votos, propuse que él entrara a la campaña presidencial. Gracias a mí, mi papá aceptó. Yo lo llamo y empezamos a trabajar en esa estrategia. De resto, no te puedo decir, Vicky, porque, vuelvo y te repito, hay una investigación”, dijo Petro Burgos.

Durante una entrevista explosiva con Vicky Dávila, directora de la revista Semana, el hijo del mandatario aseguró que el abogado Miguel Ángel del Río ingresó a la campaña gracias a él, pero finalmente terminaron imponiendo a Escaf en la lista para la Cámara de Representantes. Lea también: Day Vásquez insiste en que Petro no sabía sobre el dinero ilícito en su campaña

Le responde por Twitter

Estas declaraciones no le cayeron muy bien al representante a la Cámara, quien decidió realizar un hilo a través de su cuenta de Twitter para revelar algunos episodios que, según él, se presentaron en medio de la campaña del presidente Gustavo Petro en la Costa. Lea también: “Ya estoy en casa, tranquilo y en paz”: Nicolás Petro tras quedar libre

Escaf comenzó asegurando que al interior del Pacto Histórico habían muchas personas que no estaban de acuerdo con que él ingresara. “Ni a un solo líder político del Pacto Histórico en el Atlántico les gustó que surgiera mi nombre como opción para encabeza la lista”, señaló.

“¿Por qué? Los argumentos que dieron es que yo era un Manguito infiltrado que iba a defender los intereses de los Char, no de Petro. Con esa falacia me atacaron día y noche, intentaron destruirme y sacarme del ruedo. ¿Cuál era la verdad? Una sola. Yo no era parte de su tinglado”, aseveró.