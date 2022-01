Para hacer un pacto por la transparencia primero deberían limpiarse los tarjetones de candidatos que no tienen la estatura moral para suscribir un pacto de esta naturaleza. Creo que algunos partidos deberían ser más exigentes a la hora de conformar sus listas.

Se necesita transparencia de los empresarios que contratan con el Estado. Si los gobernantes corruptos no encuentran eco en el sector privado, no tienen como robarse la plata de todos.

Las leyes son el punto de partida, no el punto de llegada. La corrupción no se acaba solamente con buenas leyes. Se necesita que gobernantes, empresarios y ciudadanos realmente se comprometan a luchar contra la corrupción. De lo contrario, la ley se convierte en letra muerta.

Desde la Cámara el representante Ricardo Ferro advierte sobre lo que puede pasar si los colombianos no se dan cuenta a quiénes están escogiendo o si al dejar de votar están es consolidando a dirigentes corruptos a nivel nacional como a nivel regional.

No puede ser que haya departamentos enteros señalando a personas por corrupción, y haya partidos políticos que avalen estos candidatos sin ningún tipo de filtro real.

- La Procuraduría advirtió sobre un grupo de candidatos al Congreso que están inhabilitados ¿Eso es suficiente o debe haber más ojos de control sobre ustedes los candidatos?

La Procuraduría hace unas listas, la Fiscalía y la Contraloría hacen lo propio, pero y qué pasa con el ‘vox populi’. Con ese sentimiento del pueblo que le toca reprimir porque muchas veces los entes de control no cumplen con su misión, a pesar de ver esas obras inconclusas, a pesar de ver esas desangradoras nóminas paralelas, a pesar de ver esas licitaciones con único proponente, a pesar de ver esos sobrecostos de bienes y servicios que terminan justificando con argumentos que solo se creen los mismos auditores o investigadores y sus jefes.

La ciudadanía no puede condenar a un político, porque para eso están los entes de control. Pero lo que si puede hacer es no votar por ese político en las elecciones. Ese es el mejor castigo que le puede dar, y esa también es la forma de proteger los recursos públicos.

- ¿Le preocupa los niveles de corrupción a nivel regional?

Total. Lo que ha pasado en el Tolima es una vergüenza nacional. Hay más de un billón de pesos en riesgo, cerca de 100 elefantes blancos, Y por lo mismo, las elecciones de marzo son una gran oportunidad para que los tolimenses demuestren que no están de acuerdo con los responsables de que en el departamento se encuentren obras inconclusas en la mayoría de los municipios.

Todo el mundo sabe lo que ha pasado, y los que no lo tienen claro, pues que miren noticias, que vean los informes de la misma Contraloría General de la República, que vean a su alrededor y se pregunten porque hay proyectos de vivienda abandonados, acueductos y alcantarillados sin terminar, puentes caídos, carreteras que parecen caminos de herradura y un montón de etcéteras.

- ¿Por qué prende Usted las alarmas sobre lo que está pasando en el Tolima en materia de corrupción?

Me duele mi departamento, y no quiero hacer parte de ese grupo de personas que piensan que quedándose callados, aportan a la solución del problema. Acá hay que hablar, y hay que advertir a tiempo, para que la gente no se vaya a equivocar al votar en las elecciones.