Adelina Covo se distancia de su exyerno, Armando Benedetti, en pleno escándalo

Adelina Covo no solo es un nombre reconocido en el ámbito de la política local y regional, sino que es la mujer que acercó a Armando Benedetti a Gustavo Petro.

Es en ese contexto Adelina publicó un contundente tuit: “Ni Armando Benedetti me asesora, ni lo asesoro. Jamás hemos coincidido en política. Me encanta la buena política, me llenan de orgullo mis logros en Mamonal, fui concejal de Cartagena en 1980 y en 1982, repartía los votos para mi papá en mi bicicleta desde los 10 añitos. ¡Respete!”.