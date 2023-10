Acusan a Francia Márquez de respaldar a candidata a la Alcaldía en Suárez

Los audios que mencionó el medio anteriormente citado, hacen referencia a una conversación en la que está involucrada la candidata y otro con un cercano aliado político, lo que cuestionó la transparencia de la aspiración de la abogada cercana a Francia Márquez.

“Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo quiero decirles que yo soy muy cercana a la vicepresidenta. Hasta el pasado 25 yo trabajaba con ella. 25 de julio. No somos ni de derecha, no somos ni de izquierda. Nosotras somos mujeres suareñas que consideramos que es posible hacer las cosas diferente, ¿cierto?”, mencionó la candidata por el partido ‘Soy porque somos’.