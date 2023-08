Actualización: las palabras de Gustavo Petro sobre el escándalo de su hijo

El presidente Gustavo Petro se encuentra en Sincelejo en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo. En su intervención tocó el tema de su hijo, Nicolás Petro, quien ha sido noticia nacional, ya que confirmó hoy la entrada de dinero irregular a la campaña presidencial de su papá en 2022. Lea aquí: Nicolás Petro acepta que dinero de exnarco sí entró a la campaña de Gustavo Petro

“No me puede expresar a profundidad porque me he enterado por periodistas, pero algunas cosas si podemos decir y yo prefiero hacerlo con mi pueblo”, dijo Petro ante decenas de personas.

“Fue mi pueblo el que me eligió a nadie más le debo la elección y es al pueblo a quien debo responder. Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular que me eligió en las urnas. Alguien escribió que yo sabía que habían entrado dinero ilegales en mi campaña, si eso fuera cierto yo me hubiese ido el día de hoy. Yo no soy Uribe ni Santos, ni Duque”, agregó el mandatario, que no pasa un buen momento en cuanto a su gobierno.