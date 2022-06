Activismo popular: clave para triunfo de Petro en la Costa

En El Pozón se encontraba Adrián Larios, un líder que ofreció su vehículo para transportar a las personas que no habían votado en primera vuelta. Él, junto a un grupo de amigos se dedicó a hacer pedagogía en ese sector de la ciudad para lograr que Petro fuera el presidente de los colombianos.

A pesar de los diferentes conceptos de analistas políticos, en diferentes rincones de la Costa Caribe y el Pacífico, líderes, jóvenes y ciudadanos del común se tomaban cada rincón para dar a conocer las propuestas de Petro. Su público principal eran las personas que no votaron en primera vuelta o que nunca lo habían hecho. (Lea: Video: ¿Qué opinan los cartageneros y dirigentes políticos del triunfo de Petro?)

En otro punto del Corralito de Piedra, en lo que muchos califican como “la periferia”, se encontraba Deyder Henríquez Matos, quien se dedicó a convencer a los “indecisos” para que salieran a las urnas y “rompieran las cadenas de la abstención”. De acuerdo con Camilo Rey, economista y docente de la Universidad de Cartagena, la victoria de Gustavo Petro fue gracias al activismo popular. “Petro consigue en toda Colombia 2.600.000 votos más que en primera vuelta y causó sorpresa porque muchos pensaban que el presidente electo no tenía para dónde crecer. A mí no me causó sorpresa porque en las anteriores segundas vueltas se nota que los candidatos siempre crecen en votaciones”, dijo.

El economista destacó que la participación electoral en el Caribe pasó de un 44% en primera vuelta al 50% en la segunda. “Cuando uno mira los datos con detalles nos damos cuenta que no todas las personas que votaron por Fico lo hicieron por Rodolfo. Si se analiza con calma nos damos cuenta que en varios municipios bajó la votación de Fico más Rodolfo. En cambio, la de Petro subió de manera importante, de hasta el 60% en algunos municipios”.