Acreditan a la Unión Patriótica como víctima ante la JEP

Con esta acreditación, los integrantes de la UP, además, podrán presentar observaciones, solicitar pruebas, sugerir sanciones y tener una participación en todas las etapas del proceso. La acreditación, cabe precisar, se hace de manera colectiva, sin embargo, esto no le cierra la puerta a quienes quieran acreditarse como víctimas individualmente ante la JEP.

El proceso de acreditación se inició el 2 de octubre de 2019, cuando la Corporación Reiniciar, que representa a víctimas de la UP, elevó la petición al señalar que “el efecto negativo de la sucesiva y prolongada persecución de los militantes de la UP no solo los afectó electoralmente, sino que llevó al desvertebramiento de sus estructuras y redes proselitistas”.