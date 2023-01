¿Acoso sexual en el Congreso?: Corte citó a Gustavo Bolívar para que declare

La diligencia se iba a efectuar esta semana, pero debido a que Bolívar no se encuentra en el país, será reprogramada para una fecha que aún no está definida.

La diligencia se iba a efectuar esta semana, pero debido a que Bolívar no se encuentra en el país, será reprogramada para una fecha que aún no está definida.

se decidan a hablar pero respeto su petición de no dar a conocer sus identidades. Algunas tienen esposo, novio o hijos pequeños. 6-Los agresores saben que si no cesan su asqueante práctica de someter sexualmente a mujeres por un contrato, tarde o temprano esta verdad verá la luz.

Por el mismo medio, Bolívar ha respondido en redes sociales sobre el porqué no acudió a la Fiscalía ni dio nombres: “Me acusan de no haber llevado esto a la Fiscalía. No lo hice porque las víctimas no me autorizaron a dar sus nombres. Sin testigos muy difícil. Quedo como calumniador. Nadie puede imponer a las víctimas los tiempos para denunciar”.