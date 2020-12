Pero como la popularidad no es un buen indicador para la gestión, El Universal consultó a Armando José Mercado Vega, director del programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y a Germán Ruiz, politólogo y docente de la Universidad de Cartagena, quienes evaluaron sus aciertos, fallas y desafíos en este 2020 marcado por la pandemia.

Manejo de la pandemia

A consideración de Armando José Mercado Vega, si bien a todos los gobiernos locales les ha tocado aprender “sobre la marcha” toda vez que la pandemia del COVID-19 no tenía antecedentes, hoy la Alcaldía de Cartagena ya debería tener un plan “más claro”.

“Ya la pandemia no se puede usar como una excusa, pues han pasado casi 10 meses y pese a todo, mirando otras experiencias y producto de las propias decisiones, la Alcaldía ya debería tener un plan más claro. Parece que la planificación está más afinada en el tema de la reactivación económica (que es importante), pero no se ve tan clara en la prevención y contención de la pandemia. Pues, más allá de toques de queda en ciertos barrios, no se ve mayor innovación”.

Y añade: “Además cuando se cuestiona a la Alcaldía por el aumento en el número de casos, la respuesta es que se están haciendo más pruebas y rastreo, lo cual es positivo, pero eso no explicaría necesariamente porqué también se ha aumentado el número de fallecidos presuntamente por COVID-19”.

Por su parte, el docente Germán Ruiz expresó que el mandatario “ha acertado en muchas cosas”.

“Cometió algunos errores infantiles como lo fue la medida del pico y cédula, pero en general se controló bastante bien, se redujo el número de casos cuando hubo una expansión del virus muy fuerte. La ciudad no ha llegado a los niveles de otras ciudades o países que han copado las Unidades de Cuidados intensivos (UCI) y el lunar fue la renuncia de Álvaro Fortich como director del Dadis, pero su manejo en síntesis de la pandemia ha sido acertado”, dijo.