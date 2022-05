Ángelo Schiavenato, abogado del mayor Bueno, reiteró la inocencia de su cliente, ante lo controversial dicho por Cadena. “Cadena dice que Pedro Aponte lo contactó para pedirle que lo ayudara con “dos pelados de la Sijín que sean firmes”. Al man (Andy Reales) lo suspendieron desde el Concejo, eso es una vaina política, de grandes ligas, pero no me quedo con esa, quieren joder a mi parcero... lo suspendió Gloria Estrada y no me quedo con esa. Hay 40 tablas. Ya está la gente que los va a poner. Hay que meterles unas armas y una coca”, le habría dicho Aponte a Cadena; pero, luego le canceló la instrucción asegurando que ya había cuadrado con Bueno.

Luego de ser mencionados los presuntos implicados como organizadores de una supuesta conspiración contra Gloria Estrada, la concejala rindió versiones a las autoridades, pero como testigo y víctima, y no como investigada.

En la audiencia de revocatoria de medidas de aseguramiento, el abogado Enrique del Río, defensor de Estrada, compartió distintos testimonios y material probatorio. Lo confesado por policías, compañeros del CAI en el que los responsables del puesto de control en el que fue capturada la concejala el pasado 14 de enero estaba adscritos, fue clave. No obstante, lo crucial fue lo indicado por el capitán Iván Darío Cadena Tanganá.

Mayor Gustavo Adolfo Bueno.

“En el documento, fechado el pasado 12 de mayo, antes de que estallara el escándalo, Bueno le admite al general que ha sostenido contacto con el edil Aponte. Pero antes le advierte que a principios de mayo, un informante le dijo que había gente interesada en vincularlo a él (vulnerable por estar en pleno curso de ascenso) a la investigación del caso de la concejal Estrada”, precisó el medio.

Pero los investigadores tienen dudas sobre la conducta del oficial, y las fundamentan en mensajes entre el oficial y Aponte y en el hecho de que Bueno conoció el episodio de la coca en la camioneta de la concejal Estrada.

“Esta persona (el informante) me manifiesta que tuvo acceso a una conversación donde personas cercanas a la investigación me quieren buscar algún tipo de relación con este hecho (...) donde me manifiesta que yo tenía conocimiento de este hecho antes de que ocurriera y nunca denuncié”, insistió Bueno en esa carta, publicada por El Tiempo.

Después explicó su nexo con el episodio de la coca: “(...) me encontraba de oficial de supervisión y hacía parte de mis funciones tener conocimiento, haciendo desplazamiento, ese día de las capturas al CAI Manga”.

Bueno manifestó que desconoce que Aponte y Reales estén vinculados a la investigación. Sin embargo, pide que se verifiquen las conversaciones que ha venido intercambiando con ellos y que, según él, no se trata de amigos de confianza.

No obstante, señala: “Los visualicé como personas admirables por sus funciones y quienes, independientemente a cualquier situación, me brindaron un trato respetuoso y amable”.

‘¿Hay manera de ayudar?’

Pero al final de la carta, que conoció en exclusiva El Tiempo, entra a explicar un mensaje que le envió a Aponte y que lo podría enredar en la trama.

“En efecto, tras insistir en que conoció a Aponte por el caso del Rolex y a Reales cuando laboró en la estación de Virgen Turística, advierte que no son sus amigos, aunque sí tocaron el tema de la suspensión de Reales”, indicó el medio.

“El edil Pedro Aponte me envía un pantallazo de la noticia a mi WhatsApp del celular personal y me escribe que lo estaban extorsionando al alcalde Andy Reales (sic) y él no accedió y le armaron la maldad”, sostuvo Bueno.

Y añadió en la misiva: “Le escribí de manera respetuosa si había alguna manera de ayudar al alcalde, pero nunca para hacerle algún daño a una persona o similar y desconociendo que de eso se podría desprender alguna situación ya que fueron palabras de aliento para el alcalde en ese momento y no para otra cosa”.