“A Petro no le gusta gobernar, le gusta estar en campaña”: Senador David Luna

“No hay que morderle el anzuelo al presidente Petro. Yo creo que la Constituyente no tiene ninguna capacidad de ser una realidad si no se discuten en el Congreso de la República”.

Senador David Luna

El presidente insiste en que él no está planteando una Constituyente para su reelección, sino porque él cree que se eliminaron dos factores claves de la Constitución del 91: la educación y la reforma agraria. ¿Qué cree usted sobre esto?

No creo que vaya a presentarla al Congreso, y si la presenta estamos listos para discutirlo, pero yo no estoy de acuerdo con ello.

Sí. Es constitucionalmente posible. Lo que creo es que Petro no va a presentarla, porque es lo que quiere y por eso habló de los Cabildos abiertos. Petro lo que quiere es hacer campaña, polarizar, estigmatizar, controvertir, lanzar sus teorías del odio, pero no dedicarse a gobernar.

Al presidente Petro no le creo. Él ya se quitó la máscara. En primer lugar, en dos campañas presidenciales, una de ellas que lo llevó al poder, dijo que no presentaría una constituyente y ahora está anunciando que lo va a hacer. En segundo lugar, él busca perpetuarse en el poder; así que por más que lo diga, ya convocada una Constituyente va a insistir en la necesidad de quedarse.Lo tercero es que él ,y su entonces partido el M-19, fueron fundamentales para redactar la Constitución del 91 que sí fue un acuerdo nacional. Siga leyendo: Duque advierte de “piruetas” de Petro para perpetrarse en el poder

Entonces que no me venga el presidente a decir que en la Constitución necesita ajustes cuando él fue uno de los que más la promovió y más la defendió durante los últimos 33 años. Lo único que busca el presidente es distraer la opinión para esconder su incapacidad de gobernar y que se convoque la Constituyente para que se incluya un artículo que le permita reelegirse.

Para solucionar los problemas que plantea el presidente, ¿Cuál cree que sería la otra alternativa, entendiendo que está totalmente en contra de la Constituyente?

La alternativa es la que contempla la Constitución del 91, presentar proyectos de ley ante el Congreso y dialogar con el Congreso. Del descenso se construye el consenso. Acá hay una institucionalidad creada, que no nos vaya a pretender el presidente creer pendejos. Sabemos perfectamente que lo que quiere no es gobernar, y no es resolver los problemas de la sociedad, sino confrontar, que es donde se siente cómodo y por eso lo está haciendo de esa manera.