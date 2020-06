$334 mil millones le adeudan a red hospitalaria de Cartagena

“Cartagena no tiene red primaria, de 41 hospitales y puestos salud, tan solo 5 tienen capacidad para operar, requieren unas intervenciones. Unos 189 necesitan una intervención de mediana complejidad y 19 una intervención profunda”, señaló.

Mientras tanto, en medio de su intervención en el debate, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, recordó que el Gobierno liberó los recursos de salud pública y que con ello el Distrito de Cartagena puede ayudar a contratar a más personas para el acompañamiento de vigilancia epidemiológica y fortalecer la red de salud, para afrontar mejor la pandemia.

Así mismo, el procurador delegado Gelman Rodríguez, quien estuvo en representación del procurador General en el debate, indicó que desde el Ministerio Público ven con preocupación que hay desarticulación de políticas entre Cartagena y los municipios vecinos.

“En una pasada reunión invitamos al alcalde de Cartagena, el gobernador, al alcalde de Turbaco y dos alcaldes más de municipios vecinos, porque la situación de Cartagena debe mirarse desde varios puntos. Muchos municipios cercanos terminan siendo dormitorios de personas que laboran en Cartagena y si aquí no tenemos control con el flujo de estas personas entre estos municipios, vamos a seguir trasladando de un municipio a otro el problema. De nada nos sirve solo trabajar en Cartagena si no trabajamos articuladamente con otros municipios”, indicó Rodríguez.

Explicó que ante la difícil situación en Cartagena, había que buscar centros de aislamiento para pacientes COVID. “Unos no tienen casas y otros porque viven con mucha gente en una misma casa. Todas las medidas de índole social tienen que estar articuladas. No tiene sentido que una persona reciba alimentos y luego esté en la calle sin control. El cierre de barrios es necesario, no podemos seguir teniendo decisiones tibias. Deben ser decisiones de fondo”, expresó.

Respecto a qué acciones ha tomado la Procuraduría con los contratos de los centros de salud que no se han terminado de construir, Rodríguez indicó que tienen procesos disciplinarios abiertos y que se hizo formulación de cargos contra funcionarios y exfuncionarios. “Próximamente habrá decisiones al respecto. Se viene haciendo la evaluación de pruebas. Seguimos avanzando con esta situación”, dijo.

También indico que a la red hospitalaria de la ciudad se le adeudan $334 mil millones.

“Nos preocupa que uno de los principales deudores sea el Distrito de Cartagena, que debe $30 mil millones. Coosalud debe $29 mil millones, Coomeva $41 mil millones, y la Caja de Compensación de Cartagena debe $38 mil millones. Estas cuatro suman $138 mil millones en deudas”, aseguró el representante de la Procuraduría.