145 días de Petro, el primer presidente de izquierda, en la Casa de Nariño

Tal vez no se abra para no “fallar” o por la idea de querer hacer las cosas que considera están bien sin que la corrupción lo permee; lo cierto es que en estos 4 meses y 23 días en el poder Petro ha tenido un estilo casi que solitario, vigilante de quienes están a su lado para que los errores que generalmente cometen algunos de los suyos en desmedidas declaraciones públicas no terminen convirtiéndose en ejecutorías erradas que le den la razón a sus opositores, quienes desde el día uno ya lo califican como el “peor gobierno de la historia”. Lea: 35 días del Gobierno de Petro: controversias y expectativa de cambio

No habría más de 20 personas en el salón desde el que habló y, junto a él -entre su círculo íntimo-, estarían si acaso otras dos o tres. Desde ese momento, posterior a la simbólica ceremonia en la Plaza de Bolívar en la que hasta la espada de “El Libertador” tuvo su propio capítulo, han pasado 145 días exactos y la escena de un Jefe de Estado reacio a abrirse parece no haber cambiado. Lea: Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia

Eso sí, el tono calmado de Petro siempre está pese a las adversidades. No lo pierde. En el despelote de los primeros días, que lo obligaron a convocar dos veces a todo su gabinete a la hacienda Hato Grande para ajustar tuercas, nunca sonó altanero. Corrigió, llamó al orden, así como lo hizo la última semana del 2022 para que su director de Colpensiones, el sindicalista Jaime Dussán, no desatara pánico por su frase de usar el ahorro pensional en obras públicas. Pero nunca se alteró. Lea: “Estoy en la línea de Petro, no me siento corregido”: presidente de Colpensiones

“No es una persona que se exalte”, resumió Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y converso al petrismo en la reciente campaña. “Este es un gobierno que necesita ensamblarse y eso quita mucho tiempo. Por eso, él no está dedicado a atender personas que no estén directamente relacionadas con las metas que se está proponiendo”, complementó.

Tal vez por eso algunas voces hablan de un “Llanero Solitario” que persigue objetivos, pero que para la oposición es solo alguien que se aísla a un círculo que le afiance lo que cree sin importar lo que pase. Casi que un delirio de persecución que lo caracterizó en su época de congresista cuando sus denuncias por la parapolítica, particularmente fuertes entre 2004 y 2009, lo convirtieron en el hombre más amenazado del país. Claro que eso lo capitalizó y en parte los catapultó para ser hoy el presidente.