La captura de la concejala Gloria Estrada, junto a Martín Alonso Barreto y Avelino Villamizar Vega, continúa dando de que hablar en Cartagena.

Este martes, 18 de enero, durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso dio a conocer detalles del operativo que permitió la captura de estas tres personas cuando policías hallaron en la camioneta en la que se transportaban un kilo de clorhidrato de cocaína.

(Lea aquí: Policía detiene a la presidenta del Concejo Distrital de Cartagena)

En la diligencia, el fiscal sostuvo que una de las personas dentro del vehículo le ofreció 100 millones de pesos al patrullero que atendió el caso. Sin embargo, el uniformado no logró identificar quién intentó sobornarlo.

“Tenían certeza que actuaban contrario a derecho y pretendían evadir la acción policial porque se orillaron y entraron a una estación de gasolina (...) Uniformados responsables del operativo denunciaron que una persona no identificado intentó sobornarlos. ‘Arreglemos esto acá, pero hicimos caso omiso. Como había muchos civiles no se identificó. Se hizo caso omiso a su ofrecimiento de 100 millones de pesos colombianos’. Lo estaban sobornando. Una persona le estaba ofreciendo a uno de los policías los 100 millones, pero no precisó quién era y habían varias personas alrededor”, relató el representante del ente acusador.