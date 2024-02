Zumara navega hacia el futuro contra viento y marea

“Llegué y la primera semana conseguí un empleo en una panadería donde me ganaba solo 13 mil pesos por día de trabajo. No tenía de dónde más sacar dinero para mi hija Mia”

Zumara Hurtado

Si las condiciones de trabajo de Zumara eran un problema, las condiciones en la que vivía eran peor. “Vivíamos todos juntos en una casita de dos cuartos y éramos 10 personas. A veces mi hija y yo dormíamos en la sala, a veces en el piso pero siempre hacía mucho calor”, explica.

Al llegar la pandemia la situación se hizo más difícil, porque muchos miembros de la familia perdieron su trabajo y Zumara tuvo que seguir trabajando en la panadería, con un horario de trabajo que se extendió hasta las 9 p. m., por lo que, cada día llegaba más cansada a su hogar, e incluso, a veces ni siquiera alcanzaba a ver a su hija antes de que se durmiera.

Una decisión crucial

Después de sobrevivir a tantas adversidades en este corto periodo de tiempo, Zumara empezó a ver la luz al conocer a un hombre de quién se enamoró, pero la realidad estaba a punto de golpearla nuevamente, pues al quedar embarazada, el hombre desapareció, repitiendo lo que había vivido en Venezuela.

Con un niño en camino, Zumara tomó la decisión crucial de dejar la panadería y emprender su propio negocio. “Siempre me gustó la estética y lo sabía hacer, así que empecé a ofrecer mis servicios haciendo cejas y depilando con cera. Los vecinos me apoyaron adquiriendo mis servicios, refiriéndome con otras personas, y aunque no es algo que me genere mucho dinero a diario, gracias a Dios siempre sale algo de trabajo para poder comer”, cuenta Zumara.