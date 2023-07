Videopodcast: Ser migrante, diverso, afro y líder en una ciudad como Cartagena

Elvira Álvarez posee una gran habilidad para hablar en público, ha sido panelista en diferentes foros internacionales. Donde quiera que va, la joven venezolana lleva consigo su país, su raza y orientación sexual. No obstante, estos tres aspectos que la hacen tan orgullosa de sí misma, podrían ser blanco de críticas y discriminación.

Álvarez viajó desde Venezuela a Cartagena sin terminar el bachillerato, y estuvo varios años “sin hacer nada”, tuvo que aferrarse a la esperanza y enfrentarse también a la difícil situación de conversar con su familia y amigos sobre su orientación sexual. Lea también: Colombia: 24% de los adolescentes inmigrantes se dedica solo a trabajar

Todas estas situaciones complejas que ha tenido que atravesar con tan solo 20 años la han convertido hoy en una líder del colegio donde se graduó con honores en Cartagena, y panelista de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), organismo cuyo objetivo es proteger a los refugiados y promover soluciones duraderas a su situación.

“Cuando llegué a Cartagena tenía la expectativa de estudiar, me faltaban dos años para terminar el bachillerato pero me encontré con bastantes barreras. De hecho, duré varios años sin estudiar, solo cuidaba a mis sobrinos mientras los demás trabajaban. Una vecina me recomendó una institución donde estaban implementando el Programa de Protección para Niñas, Niños y Adolescente (PPN), ahí me incluyeron como retornada para que tuviera derecho a la educación en Colombia”.

Elvira logró ingresar durante la pandemia a la Institución Educativa Antonio Nariño, en el barrio La Esperanza. Admite que al principio le daba miedo siquiera abrir el micrófono en clases virtuales y pedir la palabra. Pero eso no fue para siempre, luego se fue soltando.