Una conmemoración por los migrantes realizada en el Centro Intégrate

Es además una conmemoración que tiene eco en diversos rincones del mundo y Cartagena, ciudad a donde históricamente ha confluido la migración, no es la excepción. También te podría interesar: Más de un millón de migrantes han pasado por la frontera sur de México en 2023

El lema del día del migrante 2023

Según la ONU, a finales de 2021, más de 59 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares por diversas razones: conflictos, inseguridad y efectos del cambio climático. Estas migraciones no siempre se realizan de forma segura y ordenada. Más bien al contrario, millones de personas siguen emprendiendo rutas peligrosas año tras año.

Una feria para emprendedores

Desde el Centro Intégrate de Cartagena, lugar que acoge a población migrante, retornada y comunidades de acogida, se promovió la Feria Ise, de emprendimiento y empleabilidad para conmemorar esta fecha. Fue un espacio en el que confluyeron migrantes y colombianos que han desarrollado procesos formativos en este lugar, destinado para la integración social y que cuenta con el apoyo del Gobierno distrital y de la cooperación internacional.

“Soy de la ciudad Coro, del Estado Falcón, Venezuela. Allá trabajaba como esteticista, pero a raíz de que migré a Cartagena, cuando la cosa se me ponía difícil para pagar el arriendo, emprendí con los postres”, explicó Obdalis del Carmen Gómez, quien presentó en su stand sus tortas, galletas y yogures durante la feria de emprendimiento.

Cada stand representa una historia de vida, relatos que están entrelazados por las diversas circunstancias que convierten a una persona en migrante. “Migré de Venezuela por la enfermedad de mi mamá, una cirrosis hepática. No se conseguían las medicinas que necesitaba, entonces me vine a Cartagena para mandarle las pastillas. Aquí me ha ido excelente y desde el primer día que llegué, comencé a trabajar”, añadió.

“Ha sido difícil dejar a mi familia y la cuestión de pagar arriendo porque en Venezuela tenía mi casa y mi empresa”, complementa sobre su proceso. Entendiendo lo complejo de lo que representa abandonarlo todo, ella decidió crear una fundación que ayuda a otras personas a sobrellevar este proceso. “Es una fundación para promover los derechos humanos de la población migrante. Ayudamos al que viene llegando para que reciba capacitaciones. Cuando llegan, que no tienen dónde quedarse, tenemos una casa donde les damos alojo durante los primeros días”, agregó.