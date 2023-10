Sandy Yanez cocinó su futuro a fuego lento

No hay pesar más grande para una madre que abandonar a sus hijos para brindarles un futuro mejor y Sandy Yanez, migrante venezolana, tuvo que hacerlo.

Su vida en Venezuela era estable, mas no buena. Estudió turismo, pero se dedicaba a ayudar a jóvenes, enseñándoles sobre documentación y organización de archivos. Al mismo tiempo, para su pesar, sus hijos no tenían un lugar donde estudiar, la comida escaseaba, su trabajo no generaba suficientes ganancias para sobrevivir y, peor aún, sufría de violencia por parte de su esposo.

Corría el año 2019 cuando tomó la decisión de dejar su hogar y sus hijos para buscar mejores condiciones de vida en Colombia. “Yo venía con una maleta pequeña. Mi idea era trabajar 3 meses y volver”, comenta. “No sabía la realidad de lo que era migrar y no fue fácil... Dejar a mis hijos no fue fácil”, añade.

Fue cuando cruzó la frontera que Sandy sintió la ausencia de sus hijos y se dio cuenta, por primera vez, que nada sería como antes. En Colombia no tenía trabajo seguro, un lugar donde quedarse, ni muchísimo menos algún conocido que le tendiera la mano, pero nada más llegar, se encontró con la primera mano amiga que la ayudó a encontrar estabilidad.