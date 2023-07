Roger Manuel, el barbero que no se echó a morir por un Caín

Si el Abel de la Biblia no vivió para echar el cuento, Roger Manuel Domínguez Palacio, o más bien ‘Roger Manuel, el poeta de la salsa’, no se dejó fregar la vida de un Caín que lo invitó a Colombia con promesas de reconocimiento y ganancias económicas, y lo dejó viendo un chispero.

Hay muchas palabras con once letras, pero la que sin lugar a dudas puede llegar a ser la peor de ellas es: fratricidio. Definida por el diccionario como la muerte que propina alguien a su propio hermano. Uno de los actos de mayor bajeza. Dante, en La Divina comedia, ubica en el noveno, último y peor círculo del infierno a Caín, sinónimo bíblico de asesinato a traición a quien comparte tu misma sangre. Lea: Las escaleras de La Quinta, ¿solución o maquillaje de la pobreza?

“Dios me dio esos dones, esos talentos. Los utilicé desde muy pequeño. Mi madre disfruta siempre que cuenta la anécdota que una vez, siendo un bebé en el coche, lloraba y lloraba sin parar. Mi abuelo, siempre astuto, se dio cuenta de que mi lamento comenzaba cuando la música dejaba de sonar, por lo que cuando volvía a sonar alguna canción, me iba en pura risa”, relata.

“A los 16 años me conoce José ‘el Flaco’ Bermúdez, arreglista de Oscar de León, y en el estudio de Wilman Sánchez lanzo mi primera producción que la dediqué a la mujer y contra el maltrato hacia ella. Luego pasaron varios años de construcción de una carrera musical que resonó en República Dominicana, por lo que en 2014 me radico en Santo Domingo, de la mano del productor Cristián Fernández. Y ahí toqué el cielo, pues interactué con grandes artistas de la talla de Ozuna, Yiyo Sarante y del reconocido arreglista Rafa Romero. Juntos armamos un proyecto para llevar la música latina desde el Caribe hacia Estados Unidos y Europa”.

El sol entra pidiendo un turno y acalora la barbería. Pienso que Roger se seca la cara, pero al ver cómo aprieta los brazos del sillón en el que motila a sus clientes, denoto que no es sudor sino que se le encharcaron los ojos al evocar una gran época vivida.

“Comienzo a interactuar con más gente de forma internacional. Hombre, me hacían entrevistas en distintas emisoras radiales de Miami, compuse canciones para artistas estadounidenses y viví unos cinco años de gloria en Santo Domingo con dólares, apartamento, viáticos y todo tipo de beneficios, hasta que otro venezolano me contactó por Facebook”. Y ahí empezó el acto de Caín con Abel, al que Roger le agradece a Dios que no haya sido el desenlace trágico de su vida.

La estafa

En 2018, Roger Manuel es contactado por un hermano venezolano que vio sus videos musicales y conciertos en redes sociales. “Me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que era un gran productor y un tipo con grandes conexiones en Cartagena, por lo que me prometió contratos y una gira por la región Caribe. El 28 de agosto llego aquí junto a mi hijo y mi esposa, de noche, sin saber nada. El tipo nos instaló en un pequeño apartamento en La María y yo hice varias presentaciones que costaron, según, ocho millones de pesos. Luego, el tipo se desapareció del mapa”.