“Queremos que nuestra niña camine bien”: la lucha de una familia en Cartagena

La señora Alba Rosa Rivera nos invita a sentarnos en la terraza de su casa, en unas sillas plásticas, al tiempo que un vecino ofrece café y otros tantos se congregan alrededor suyo. Es una vivienda de madera de estibas y zinc, en los cerros de Albornoz, en una zona de invasión de Cartagena de calles destapadas y sin servicios públicos regulares, donde paga arriendo para vivir. En otros tiempos, tuvo mejor suerte y provechosa ventura cuando se fue a vivir a la entonces potencia latinoamericana del desarrollo: Venezuela.

Alba Rosa trabajó muchos años como conserje en edificios y como empleada doméstica en Maracaibo y, en la ciudad capital, Caracas, pero hace seis tuvo regresar a Colombia, porque la potencia del desarrollo entró en crisis.

“En Venezuela dejé mi casa. Aquí desde que llegamos ha sido lucha y lucha”, explica. Hoy, a sus 71 años, no tiene vivienda, conseguir alimentos no es nada fácil para su familia, lucha todos los días contra los dolores del cuerpo, pero mantiene viva la esperanza de ver mejor a los suyos, algún día. A los ‘achaques’ de la edad, dice, se le suman las preocupaciones generadas por un futuro incierto.

Una situación difícil

Al lado de Alba Rosa está su hija Inés María Batista Rivera, también es colombiana. “Soy cartagenera, también retornada de Venezuela”, dice Inés quien, de inmediato, presenta a otras dos integrantes de su familia. “Ella es mi hija. Es especial, me di cuenta a los 18 meses que no escuchaba”, narra. Se refiere a Yerlis Batista, una joven venezolana, en condición de discapacidad auditiva, quien a su vez es madre de una pequeña de 7 años, nieta de Inés, también nacida en el país petrolero, que sufre otro padecimiento conocido como pie equino. Tanto Alba Rosa, como su hija Inés María, su nieta Yerlis y su bisnieta, llegaron a Colombia hace seis años, llenas de ilusión por encontrar unas mejores condiciones de vida. “Esta familia da cuenta de una condición muy difícil que pasan muchas personas que llegan de Venezuela en esta zona”, comenta Ada Luz Rojas, una líder del sector, quien ayuda a la población migrante y tiene una fundación para personas y niños en situación de discapacidad.

Una lucha constante

“A mi nieta, que sufre de pie equino, no la han operado nunca. Desde que nació tuvo su control en Venezuela, con yesos y tratamientos, pero como la cosa se puso complicada en ese país, allá todo se detuvo. No había operaciones, tampoco yesos, entonces me la traje, pensé que aquí iba a ser más fácil, pero no ha sido así por los papeles. Yo soy la abuela y, al tiempo, soy como la mamá de la niña”, comenta Inés María, mientras la pequeña corre y juega junto a otros niños venezolanos en la polvorienta calle.

“Al principio fue muy complicado por el tema de los papeles. Hasta hace poco nos ayudaron, a través de un periodista, hasta que se pudo obtener su permiso (Permiso por Protección Temporal, PPT). Ahora estamos haciendo vueltas y han visto a la niña los médicos, estamos mirando cuándo la pueden operar”, sostiene.

Según la familia, durante las últimas semanas la situación sobre la atención de la pequeña ha mejorado luego de que se obtuviera el PPT y que fuera afiliada a una EPS. Cuentan que tiene una cita pendiente para que un ortopeda evalúe su estado, después de realizarse algunos exámenes.