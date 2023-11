‘Mujeres que transforman’, una oportunidad de renacer

Y recuerda cómo llegó a ‘Mujeres que transforman’: “Un día, estaba en el Centro Intégrate y la señora Carmen Álvarez pasó y se dio cuenta que estaba llorando. Al principio no quería decirle las cosas, pero luego sí le conté lo que me estaba pasando, entonces me ayudó y me hizo un enlace con la Fundación Renacer. Tenía mi autoestima por el suelo, pero gracias al apoyo me he ido recuperando”, indica.

Una que otra lágrima se escapa de sus ojos, porque hoy, aunque el sufrimiento ha mermado, su expareja sigue violentando su tranquilidad bajo amenazas, coaccionando al hijo que aún ella no recupera y que permanece en Venezuela.

“Lo ha puesto en contra mía, le dice que yo lo abandoné, pero eso no es verdad. Por eso mi hijo me ha llegado a decir que me odia y eso me duele”, refiere. (Lea también: Al menos 1.078 migrantes han muerto o desaparecido en América)

Unidas en uno propósito

Carmen, mientras vive sus propias batallas por ser una mujer migrante, se ha trazado la tarea de brindar apoyo a mujeres víctimas de la violencia de género. Es algo que hace por la inercia de un corazón bondadoso, aun en medio de su propia escasez. “Son muchas las mujeres que hay en el grupo con situaciones similares o peores que todavía viven con sus agresores. Que tienen maridos colombianos que las maltratan, se aprovechan de que están indefensas, porque no tienen trabajo y porque no tienen a dónde ir y las maltratan. Ese es el problema, se convierte en un círculo vicioso del que es difícil salir”, comenta.