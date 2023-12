Migró a Cartagena y ahora es lideresa en La Boquilla

“Me di cuenta de que muchas mujeres eran víctimas de maltrato físico, verbal, moral, económico, y mi mentalidad no me permitía ser cómplice. Quise ayudarlas. Veía cómo niñas de 13 y 14 años pasaban hambre y les brindé ayuda capacitándolas, llamándolas, uniéndolas e incluyéndolas”, narra la mujer ,

“Trabajé un año cumpliendo horario. Llegaba de noche, no podía atender a mis hijos, ganaba 25.000 pesos diarios y tenía que gastarme 7.000 en transporte. Era muy duro, muy fuerte. Casi todas las semanas se escuchaba de un caso de violación o explotación sexual a un menor de edad y me involucré en la campaña ‘Somos ojos en todas partes’ con la comunidad, con la Policía de Turismo y con el Consejo Comunitario.

Brenquix no tardó en interesarse por las problemáticas sociales de su nuevo territorio y empoderarse en favor de los vulnerables, fueran o no sus compatriotas venezolanos, y en especial de las mujeres y niñas.

“Juntos empezamos a hacer ollas comunitarias en las que cada uno salía a recoger desperdicios de fruterías, supermercados, éramos como una familia. Cuatro personas desinfectaban con vinagre los recolectado, a ver qué alimentos nos podían servir, otros salían a pescar e intercambiaban pescado por arroz, pescado por pan, y hacíamos comida para 100 personas. No había un plato específico, salía según lo que obteníamos”, cuenta sobre esa época.

Brenquix comenzó a hacerse popular y a ser tenida en cuenta por los boquilleros en medio de la pandemia, cuando convirtió un espacio grande que cuidaba en la playa en un albergue para los ciudadanos venezolanos que fueran desalojados por no tener cómo pagar arriendo.

Un nuevo emprendimiento

Un tiempo después dejó su trabajo para irse a trabajar a la playa c

uando un vecino ‘chatarrero’ le dio unas ruedas y tubos para hacer su primer carrito de venta ambulante.

“Los vendedores de la playa no estaban organizados y empecé a asesorarme con abogados. En la Cámara de Comercio me ayudaron a legalizarlos para tener un orden. Los compañeros me enseñaron sobre artesanías y hace tres años tengo el emprendimiento ‘Lilians’, en honor a mi segunda hija”, señala Brenquix.

Este consiste en la comercialización de accesorios artesanales como mostacillas, muranos, canutillos y perlas, con técnicas como miyuki y alambrismo. Asimismo, recamado de sandalias y zapatos, y piezas personalizados.

"Más nunca le trabajé a nadie. Ha sido el sustento para nosotros, e incluso me ha servido para ayudar a mi familia en Venezuela", puntualiza.