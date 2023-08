“Los jugos han sido mi salvación para escapar de la crisis”: historia de una migrante

Ricbel Angeline Herrera Pereira encontró en La Heroica una nueva oportunidad. Nacida en Ciudad Ojeda, a una hora de Maracaibo (Venezuela), se mudó a Cartagena en 2019, para entonces tenía 19 años.

La decisión de dejar su tierra natal no fue fácil, el panorama para ella no era prometedor, su trabajo como auxiliar de enfermería era un espejo vívido de la desesperanza, del infortunio y de profunda crisis. Su salario no le alcanzaba para sostenerse, así que hizo de 'tripas corazón' y, casi sin dinero en los bolsillos, en marzo de 2019, empacó maletas, se despidió de sus padres y de su hijo pequeño, y se marchó.

Los jugos, su salvación

Cuando se le pregunta qué la motivó a migrar, Ricbel reflexiona que definitivamente fue la crisis económica, pero también las ganas de salir adelante.

Al tiempo narra su viaje, una travesía que hizo sin siquiera tener a dónde llegar. Primero estuvo un tiempo en Maicao, en La Guajira, luego fijó a Cartagena como su puerto de destino.

“Una prima con la que viajé tenía a su hermano aquí y él le mandó para sus pasajes. A mí me tocó buscar mis propios pasajes y unirme a ella para no quedarme sola allá”, explica.

Ricbel comenzó trabajando cerca de la Gobernación de Bolívar, vendiendo jugos naturales y empanadas que compraba ya hechos. Sin embargo, la situación no era fácil y tuvo que abandonar ese oficio.

Luego trabajó para una comerciante, también dedicada a la venta de jugos, pero prefirió retirarse al cabo de un tiempo. "Ella me pagaba solo 20.000 pesos al día, apenas me alcanzaba para sobrevivir", cuenta.

Un nuevo camino

El espíritu emprendedor de Ricbel la llevó a independizarse y abrir su propio negocio de venta de jugos de chontaduro y borojó en el kilómetro 1 de la Vía a Mamonal.

Hace unos meses, cuenta, recibió una ayuda a través del programa ‘Oportunidades sin Fronteras’, de Usaid, que consistió en capacitaciones y dotación para su emprendimiento, lo que la ha beneficiado enormemente pues pudo ampliar su producción.

Este programa ha sido fundamental para que los emprendedores prosperen en su nueva vida en Colombia, como en el caso de esta venezolana, quien ya cuenta con una amplia clientela que reconoce la calidad de sus productos.



Un sueño por cumplir

En Venezuela, Ricbel logró terminar sus estudios de auxiliar de enfermería, a los 17 años. Comenzó a trabajar en un hospital, pero solo durante un mes. La difícil situación económica y la falta de insumos la llevaron a cambiar de rumbo.

En la clínica donde trabajaba, a menudo tenía que improvisar. “A veces, no teníamos el material adecuado para tratar a los pacientes, los mismos familiares tenían que llevar los insumos”, recuerda Ricbel.

Cuando se mudó a Cartagena, dejó atrás a su hijo y a su familia. Fue a visitarlos en una ocasión y ha contado con la fortuna de poder traerlos de visita dos veces. Aunque habla con ellos a diario, la distancia ha sido un desafío. “Nunca había estado lejos de mi familia. Hablo con ellos todos los días. Ha sido difícil”, afirma.

Es por ellos que sueña con un futuro y no abandona la idea de desempeñar su profesión. Sin embargo le ha sido tan complicado homologar su título que preferiría volver a estudiar enfermería, pero en este momento no le alcanza el tiempo y tampoco tiene recursos para hacerlo.