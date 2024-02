López Obrador rechaza presión de EE.UU. sobre México por fentanilo y migración

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes que “no aceptará” que los políticos “deshonestos” de Estados Unidos usen a México como “piñata” por problemas como el tráfico de fentanilo y la migración rumbo a las elecciones de 2024.

El mandatario atribuyó la crisis del consumo de fentanilo en Estados Unidos a los valores de ese país, donde, según él, los jóvenes afrontan problemas porque sus padres los echan de la casa apenas cumplen la mayoría de edad.

“Eso con todo respeto, en nuestro país no sucede, aquí lo que se dice es: échale más agua a los frijoles. Entonces por eso no es fácil enfrentar el problema del fentanilo (en Estados Unidos) y por esto, también, no vamos a aceptar que México sea piñata de estos políticos deshonestos”, declaró en su conferencia matutina.

La presión por el tráfico de fentanilo se ha elevado este año, cuando coinciden las elecciones presidenciales de México, en junio, y de Estados Unidos, en noviembre. También te podría interesar: Migrantes pagan hasta $40,000 para cruzar de México a Estados Unidos