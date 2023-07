Las lideresas venezolanas que luchan contra la violencia en Cartagena

Han pasado siete años desde que Yeily Hernández llegó a Cartagena, tras haber salido de su natal Venezuela de la mano de su esposo y sus tres hijos. Desde que llegó se asentó en El Pozón, el cual no duda en definir como “un barrio de oportunidades”. Y es que este territorio no solo le ha dado las oportunidades para salir adelante en este duro camino de la migración, sino que también le ha dado fuerza para ayudar a otros que como ella, llegaron con la expectativa de continuar su vida en esta ciudad.

Es enfermera de profesión, pero desde que llegó a Colombia no ha podido ejercer. Aún así ha aprovechado sus conocimientos para ponerlos al servicio de los demás. “Estar aquí me ha servido para reconocer mi liderazgo y entender que hay muchas necesidades, hay mucha gente que necesita información y creo que es parte de esa sensibilidad humana que tiene la carrera de la salud la que me ha hecho estar dentro de este compromiso social y también para hacerle frente a la situación migratoria”, dice Yeily.