La Iglesia de Honduras pide al gobierno apoyar a los migrantes

La Iglesia católica de Honduras pidió este sábado a la presidenta del país, Xiomara Castro, que “no sea sorda al clamor del pueblo” y exhortó a la sociedad evitar ser indiferente y apoyar a los migrantes en tránsito.

“Xiomara Castro escuche al pueblo, no sea sorda al clamor de este pueblo, (los hondureños) no están pidiendo cosas grandes, quieren tener trabajo, tener techo, tener pan, vivir con dignidad en Honduras, esperamos que no sea sorda al clamor de este pueblo que está sufriendo”, dijo el arzobispo de San Pedro Sula (segunda ciudad en importancia del país), Miguel Lenihan.

Señaló además que “el comportamiento del Gobierno no es bueno y hay que cambiar su estilo, su entrega para este pueblo porque los hondureños son personas nobles y merecen un mejor Gobierno”.

El pueblo hondureño "pasa hambre, violencia, mucho sufrimiento, dolor", por lo que Lenihan pidió a los políticos "trabajar con alma y corazón para remediar" los problemas que afectan al país centroamericano.