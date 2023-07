La historia de pujanza detrás de los almuerzos más económicos

“Llevo cinco años viviendo en Colombia. Me vine de Venezuela con mi esposo y mis tres hijos adultos. Cuando decidimos emprender ideas de negocio, la primera vez no nos fue tan bien. Iniciamos vendiendo unas picadas que en su momento se vendían en $4 mil. Después de eso decidimos incursionar en el tema de las comidas”, dijo.

“Ha sido muy satisfactorio el recibimiento de la gente aquí en Colombia. No todos tienen para pagar una picada de $12 mil pesos y estos precios son muy solidarios para la gente de a pie. Nuestros platos han sido una bendición para nuestros clientes. La calidad de la comida y el sabor ha sido el éxito de nuestro negocio”, dijo.

Rosa asegura que sus alimentos tienen cero condimentos por lo que muchas personas prefieren ir todos los días a separar su plato, pues si se llegan después de 12:30 p.m., seguramente no encontrará nada. Solo la sonrisa de quienes atienden ese humilde puesto de comidas rápidas compuesto por un asador, una sombrilla y un carrito similar al de perros calientes.

“Todo lo que se hace con amor y con las manos de Dios va a funcionar. Ese es el éxito de todo. No me quejo de este país, yo me siento bendecida en esta tierra. A nosotros nos han apoyado muchísimo. Me siento cartagenera”, dijo Rosa en medio de carcajadas.