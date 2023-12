La dura batalla que venció Ritnora

”Pasaron muchas cosas. Llegué a Cartagena con una promesa de un empleo y me fue bien los primeros meses, pero luego me agarró un dolor y me diagnosticaron un cáncer. El año 2021 fue fatal”

Ritnora, migrante venezolana.

El tratamiento para enfrentar la enfermedad fue difícil, pero la ayudó a salir bien librada, pues en este momento ha superado el cáncer de cuello uterino que padecía.

“Estoy agradecida con mi Dios y con Colombia en ese sentido y, como sobreviviente del cáncer lo puedo decir, porque desde que me detectaron el cáncer, me dieron todos los medicamentos que necesité. En Colombia tuve todo el apoyo médico que necesité”, explica.

‘Dulce Rit’, un nuevo comienzo

Tras superar su enfermedad, Ritnora retomó un emprendimiento de repostería que había comenzado antes de la pandemia y había logrado sacar adelante, ofreciendo sus productos a través de su página de Instagram, en Bogotá, donde residió un tiempo, en Bucaramanga, y ahora lucha por hacer lo mismo en Cartagena.

“Para mí ha sido una bendición haberme encontrado con el Centro Intégrate de Cartagena. Ahí he hecho muchos los cursos para fortalecer mi emprendimiento, que se llama ‘Dulce Rit’. Me siento más segura de hacer las cosas, pero estoy emprendiendo con las uñas, no tengo equipos, no tengo nada, pero estamos en la lucha”, termina. Lee también: El sabor de Colombia le cambió la vida a esta exmodelo en Estados Unidos