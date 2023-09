La crisis migratoria en el Darién se vuelve insostenible para Panamá

“No damos abasto, esos muchachos no descansan. El único país que está contabilizándolos es Panamá. A mí a las seis de la tarde me dicen que llegaron 2.890, pero ellos a las 2 de la mañana se acuestan, porque de los 2.890 tienen que desglosar las nacionalidades y tienen que desglosar si es menor o no es menor, si tiene los documentos”