¡Inspirador! Creó una fundación para ayudar a salir adelante a otros migrantes

Ogdaly Gómez Fernández había visto a otras personas marcharse de su barrio, de su ciudad y del país. Sabía que no estaba ajena a la situación, pues era también una víctima más de la crisis en su tierra, y era consciente que en cualquier momento correría la misma suerte.

Un delicada enfermedad de su madre y la escasez de medicinas, así como de alimentos, la llevaron a buscar otros rumbos. “Tomé la decisión por la situación de mi mamá. Tenía unos cerdos, pero no les conseguía alimentos, tuve que venderlos, tuve que vender la finca, después el carro porque ya no se conseguían neumáticos, la situación llegó al extremo de que no teníamos qué comer”, recuerda.

Con la necesidad imperante en su vida y un mapa en mano eligió un destino. Así, un martes, hace diez años, inició su travesía hacia una nueva vida.