Estudiantes de Cartagena firman un pacto por la integración entre ‘vales’ y ‘panas’

“Todos somos seres humanos de carne y hueso. Hay que ser conscientes de que debemos apoyarnos el uno al otro. Agradezco mucho este espacio, siento que está perfecto porque abrimos la mente hacia las personas de Venezuela que vienen a buscar oportunidades”.

Las palabras son de María Fernanda Fuentes Soto, una enérgica estudiante cartagenera de 14 años, quien cursa noveno grado en el colegio Inem y quien participó en el encuentro ‘Entre vales y panas, abrazando lo que nos une’, producto de una iniciativa que busca promover la integración social de la población migrante venezolana en la ciudad.

El taller es el resultado de un esfuerzo conjunto entre El Universal y el programa Integra de Usaid, que desarrollan el proyecto ‘Pa’lante, chamos y chamas’, el cual le apuesta a la integración social desde el cambio en las narrativas sobre la migración, a través de estrategias como la visibilización de historias de vida y espacios pedagógicos, como este en el colegio Inem, que acoge a un alto número de estudiantes del vecino país. (Lea también: Estudiantes se convierten en reporteros por un día para romper barreras)

Un pacto de unión y solidaridad

El taller, impartido por Laura Anaya Garrido, Editora General de El Universal, y Tania Flórez Deschamps, Coordinadora de Especiales Editoriales del mismo periódico, impactó positivamente a unos 60 estudiantes de entre 12 y 16 años, brindándoles las herramientas para comprender el fenómeno migratorio y analizar las narrativas sobre la población migrante venezolana en medios de comunicación y redes sociales.

En este espacio, los participantes conocieron cómo el uso del lenguaje puede promover prejuicios, particularmente sobre los migrantes, y lo importante que es adoptar un enfoque más riguroso al comunicarnos para contribuir a la cohesión social. Ellos mismos tuvieron un espacio para crear mensajes de integración como:“ La unión nos hace fuerte hermanos”, “Todos somos uno y uno somos todos”, “Amarillo, azul y rojo, la bandera que nos une” y “Juntos somos más”. Además, aportaron sus experiencias sobre lo que ha significado la migración para ellos.

Las voces de los participantes

“Mi experiencia ha sido buena porque me han acogido muy bien, no he enfrentado ningún tipo de humillación por ser de otro país”, manifestó Adriana Dugarte, estudiante venezolana de 9 grado. Sin embargo, relató que para su familia migrar fue un desafío: “Tuvimos obstáculos económicos. Mi madre tuvo que vender postres en la calle para sobrevivir, pero con el tiempo logró conseguir un trabajo. Lastimosamente tuvo que regresar a Venezuela, pero gracias a Dios está de vuelta y pudo obtener un trabajo donde la valoran”. (Lea también: Con una fábrica de almohadas reconstruyen sus sueños en Cartagena)