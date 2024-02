El plan migratorio de EE.UU sería un fracaso para López Obrador

“Lo que no aceptamos es que va el gobernador de Texas (Greg Abbott) o cualquier senador, diputados, del Partido Republicano, a decir: ‘si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania’. ¿Y a nosotros qué? Ojalá que no autoricen dinero para la guerra. No al armamentismo, sí a la paz”, comentó.

El presidente mexicano tachó de “propaganda político-electoral” para “engañar” a los estadounidenses la medida que cerraría la frontera con México si se supera una cifra de 5.000 migrantes irregulares en un día.

“Están planteando cerrar fronteras. ¿Ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? Pero, sobre todo, ¿lo van a aprobar los estadounidenses, las empresas? No aguantan, quizá un día sí, pero una semana no. Entonces, con todo respeto, es demagogia”, indicó López Obrador.