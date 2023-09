El dulce sabor de emprender, historia de lucha y superación

Nancys Lisbeth Fonseca Tapia es una valiente mujer procedente de Araure, en el estado de Portuguesa (Venezuela). Ella no solo enfrentó los embates de una crisis económica y política en su país natal, también tuvo que superar obstáculos personales que la llevaron a tomar decisiones difíciles, pero necesarias.

Nancys es ingeniera y hasta hace unos años trabajaba en una importante compañía en Venezuela; sin embargo, un día tomó la decisión de dejar su vida en su ciudad, ante la caída de la economía venezolana y, también, por amor. El padre de su hijo, un colombiano con quien había mantenido una relación a distancia, la hizo tomar la decisión de mudarse a Colombia. (“Nunca pierdan la fe”: talento de Venezuela que se forja en Cartagena)

Justo en pandemia

Nancys llegó a Colombia hace cuatro años. La situación no fue fácil. Poco después de su llegada, estando embarazada, el papá del bebé la dejó sola en medio de la pandemia de coronavirus. La mujer se encontraba en una situación delicada, sin familiares cercanos ni amigos en Colombia y su embarazo era de alto riesgo, lo que le complicaba las cosas. Sin embargo, contó con la ayuda de buenos corazones de personas del barrio San Fernando, donde reside, quienes la apoyaron y auxiliaron. Su pequeño hijo nació en septiembre de 2020 y Nancys decidió quedarse en Colombia, a pesar de extrañar a su familia en Venezuela, ya que considera que es lo mejor para el bienestar de su hijo y su propia estabilidad.

Transformó su hobbie en su profesión

Nancys explica que para sobrevivir en Cartagena acudió a un oficio que hasta entonces tenía como hobbie. Desde joven, le gustaba la repostería, gracias a las enseñanzas de su madre, quien trabajaba en el mismo oficio en Venezuela. Entonces comenzó a hacer pudines y pasteles para sus ‘hermanos’ de una iglesia cristiana a la que asistía y, poco a poco, gracias a su talento y dedicación, su repostería artesanal comenzó a crecer.

En esa lucha por sacar adelante a su hijo y su negocio, Nancy ha sido apoyada por sus vecinos, pastores de su iglesia y una hermana de la congregación, quien la ayudó cuando más lo necesitaba y en el momento más importante de su vida. “Ella me invitó a vivir en su casa luego de que di a luz a mi hijo Samuel, para que yo no estuviera sola y para ayudarme a cuidarlo, yo aquí estaba sola. Ahora es que mi mamá se vino, pero ella se va a regresar para Venezuela, yo sí no considero eso dentro de mis posibilidades, sobre todo por la salud de mi hijo”, explica.

El que persevera alcanza

Nancys bautizó su emprendimiento como ‘Pentecostés Horneados Artesanales’, en honor a su fe y a la comunidad que la apoyó. Ahora ha expandido su oferta con la producción de pan árabe y postres tradicionales venezolanos como el pan de jamón, rollos de canela y la torta negra de Navidad. (También le puede interesar: La profe María Tereza fomenta la integración desde su aula en Arroz Barato)

Nancys continúa luchando por su negocio, su hijo y su futuro. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más La venezolana la determinación y el amor propio pueden abrir nuevos caminos y crear oportunidades donde menos se esperan. Su mensaje para quienes enfrentan desafíos similares es claro: perseverar y seguir adelante, sin importar lo difícil que parezca. “Si decides emprender, aunque la primera vez, el primer día, vendas un solo pan, sigue adelante. Lo importante es levantarse al día siguiente con una actitud positiva y dispuesto a venderlo todo”, destacó.