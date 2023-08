Aunque el sol pegue sin piedad, un venezolano lo estudia desde Cartagena

Si hay algo que no respeta fronteras es la ciencia, pues las ecuaciones no se formulan ni se demuestran teorías con respecto a idiomas ni mucho menos pasaportes. Pero más allá de la gestión del conocimiento, hay algo más poderoso que trasciende controles migratorios: el amor de un padre de bregarle a la vida con el cuchillo entre los dientes, cuando el hambre ronda el estómago de sus hijos. Lea: Roger Manuel, el barbero que no se echó a morir por un Caín

Eso le sucedió a David Sierra Porta, un matemático y físico venezolano, quien en 2016 migró a Colombia con una mano delante y otra detrás. “Tras una fructífera carrera académica y laboral, con una maestría en física fundamental en la Universidad de los Andes, en Mérida, un doctorado de la misma universidad y muchos reconocimientos por liderar investigaciones en astronomía, física atmosférica, estudios de relámpagos en la región del Catatumbo, teorías de gravedad y gravitación, teoría de campos, entre otros temas, la crisis golpeó de forma implacable en mi hogar”, relata.

Sierra narra que su familia, compuesta por su esposa Mairene y sus dos hijos Santiago y Samuel, comenzó a sufrir la vicisitudes de la crisis política y económica del hermano país. “En 2016, luego de mucha inseguridad, la hiperinflación y el estancamiento de la ciencia en Venezuela, salí de mi país desesperadamente para encontrar una manera de subsistir. Mi sueldo como docente, que años antes era muy bueno, en ese momento era como sal en agua. No alcanzaba para nada y todos los meses teníamos grandes dificultades. Ese mismo año llegué a Bucaramanga, aprovechando una beca para un postdoctorado en técnicas experimentales de detección de muones para estudiar los volcanes colombianos, en la Universidad Industrial de Santander”, recuerda.

El hoy profesor de la facultad de ciencias básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), en Cartagena, es oriundo de Machiques del Perijá, Estado Zulia. Este es un pequeño pueblo en la falda de la Serranía del Perijá, cadena montañosa que no respeta visas ni permisos especiales de permanencia, pues se asienta, así como la ciencia y el amor paternal, trascendiendo las fronteras entre Colombia y Venezuela, ubicando cimas y cerros entre César, La Guajira, Norte de Santander hasta llegar a Zulia.