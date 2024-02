Angelina y la travesía de migrar

Angelina Sardi, migrante venezolana.

Angelina, por su parte, había tocado las puertas de Fitman, un gimnasio en el barrio Manga, sin obtener respuestas, hasta que un día se le presentó una oportunidad. “Un conocido me dijo que había una vacante para una suplencia. Fue allí donde conocí a Yesica Polo y Harold Marchena, quienes fueron mi ejemplo a seguir. Cuando me entrevistaron, me dijeron que no me querían como entrenadora sino como administradora”, relata.

Angelina se convirtió en la administradora y, luego, en un pilar sólido para evitar que ese sitio emblemático sucumbiera ante las deudas de la pandemia. Trabajó incansablemente y muchas veces sin sueldo para mantenerlo en pie. Ideó clases virtuales, alquileres de máquinas y cualquier estrategia que ayudara a solventar la crisis, hasta que salieron nuevamente a flote.

Desde entonces, Angelina se ha convertido en una entrenadora estimada y querida por clientes como Fredy Harel, Clara Acosta y Allison Vega. Ella es el alma de esa casona de Manga donde funciona el gimnasio y donde todos los días recibe a todos con una enorme sonrisa.

Hoy está feliz porque puede decir que se siente en casa, como en el gimnasio de su padre en Maracaibo. “Conseguir la paz ya no se trata de Colombia, no se trata de Cartagena, sino de recuperar y reestructurar el dolor que ha ocasionado toda esta situación política. Sí te voy a ser sincera, sé que lo vamos a conseguir”, asegura la mujer que continúa en esa travesía que supone la migración, externa e internamente. Lee también: La lucha contra el hambre lo trajo a Cartagena