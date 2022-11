Desplazados: un fenómeno aterrador

Las noticias sobre los desplazados, nos invaden a cada instante. Cuando no es por la violencia, lo es por el invierno, o por el verano, o por las carencias que afectan a la población marginada, en donde sectores amplios de la población se ven obligados a buscar un amparo en otros territorios; la mayoría lo hacen sin ninguna previsión y el resultado es que en muchos casos ese desplazamiento les ocasiona mayor amargura y frustración, porque no encuentran nada y sí le incrementan el peso a sus angustias.

Los cálculos que se han hecho, nos indican que desde 2008 se han presentado 8,8 millones de desplazados, de los cuales 3,6 millones de personas lo perdieron todo por desastres ambientales.

El problema profundo de este fenómeno es que el país no ha aprendido a asumir su responsabilidad. Cuando aflora un episodio de migración forzada, se hacen presentes los diversos organismos y aplican soluciones paliativas, pero no de fondo. Aparte de eso, cuando se requieren fuertes inversiones, debido a la magnitud del desastre, la burocracia exhibe su condición paquidérmica, y en medio de esa pasmosa actitud la gente sufre, las soluciones no llegan y la tragedia se prolonga.

El caso más preocupante se presentó cuando la destrucción del municipio de Gramalote. Su reconstrucción duró años, mientras los damnificados tuvieron que buscar amparo en ciudades lejanas, pues no aguantaban las carencias, el desamparo y la humillación.

Y cuando se trata de fenómenos de violencia, la situación no es menos preocupante. A los afectados se les brinda algo de comida, vestido y de pronto un techo temporal, pero no pueden regresar a sus lugares de origen, pues las condiciones violentas persisten intactas.

Lo que hay que hacer con urgencia, es un plan para reducir el riesgo, tanto de los fenómenos climáticos como de violencia. Cuando se está en capacidad de medir una afectación, es posible diseñar instrumentos de prevención que lleven a anticiparse a los acontecimientos.

Ahí está el caso de la invasión de parques y lugares públicos, que terminan convirtiéndose en un problema de salud para toda la comunidad y en un espectáculo deprimente.

Junto a la unidad de desastres, es urgente crear otra; la de prevención, de tal manera que sea posible trabajar sobre la problemática que está naciendo, y que está creciendo, y que termina por producir estallidos dolorosos y desesperados.