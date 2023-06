Toma el dinero y corre es el nombre en español castellano de una película de Woody Allen. El título en inglés era Take the money and run. Y en español latino, según dice la Wikipedia, Robó, huyó y lo pescaron (para que luego mis amigos latinos digan que en España hacemos traducciones ridículas). Pero, más que el título de una película, podría ser el resumen de la vida de bastantes colombianos de buen nivel económico desde que intuyeron que el próximo presidente de Colombia tendría nombre de muñeco de los Muppets (en España a la Rana René la llamamos Rana Gustavo. Y, nuevamente, que nadie critique las traducciones castellanas, porque el nombre original es Kermit the Frog, que no tiene nada que ver ni con René, ni con Gustavo).

El caso es que el otro día leí en un diario español que los latinos están comprando apartamentos y casas de lujo en Madrid como si no hubiese un mañana. El titular afirmaba que Madrid era la nueva Miami porque colombianos, mexicanos y argentinos con dinero estaban asegurándolo en el mercado inmobiliario de la capital española. ¿Asegurándolo de qué? Bueno, hoy por hoy sus tres gobiernos tienen cierto parecido ideológico, ¿no? Por lo que, en fascinante paradoja histórica, ya no somos los españoles los que nos llevamos el oro de Latinoamérica, sino que son los propios latinoamericanos los que lo traen. Sea dicho que los latinoamericanos en cuestión suelen ser blanquitos, tener apellidos españoles y descender de los colonizadores, con lo que, en cierta manera, todo queda en casa.

¿Por qué este auge de la venta de inmuebles en Madrid? Pues porque no se fían del señor con nombre de rana y sus decisiones políticas. En el peor de los casos quizá todo acabe como Venezuela. En el mejor como en Argentina. En ninguno de los dos tus ahorros en moneda local valdrán mucho. Así que mejor llevarlo a países con mayor seguridad jurídica y moneda fuerte. Madrid está en la Unión Europea, tiene el euro y habla español. Junto con Miami, es el destino perfecto para sacar la plata y asegurarla de cualquier veleidad socialista latina.

¿Es semejante actitud insolidaria con la economía nacional? Seguramente. ¿Es comprensible? Pues también. El miedo es algo muy humano y salir corriendo cuando las cosas amenazan complicarse quizá no sea lo más patriótico, pero es entendible como reacción defensiva. Por eso Uribe dijo en su día que nadie tenía que irse de Colombia y por eso, parece, ni sus propios seguidores le creyeron.