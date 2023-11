Desde que se creó la primera red social por allá en el año 1997 (antes que Facebook) se ha ido extendiendo popularmente lo que es ya casi un axioma: “las redes sociales son malas” o “son dañinas” o “son perjudiciales”, etcétera; el caso es que, en definitiva, parece ser una conclusión aceptada a raja tabla y creo que merece un análisis, o al menos una breve reflexión que es lo que me propongo.

En los últimos días en Colombia, durante el periodo electoral, distintos hechos desequilibraron la parcialmente tranquila cotidianidad. En municipios como Gamarra, Cesar, el incendio de la oficina de la Registraduría terminó con la muerte de una funcionaria, y particularmente en el municipio de Arjona, Bolívar, donde se vivió la más encarnizada batalla en redes sociales de que se tenga memoria, principalmente Facebook, por el poder local centrado en la alcaldía municipal. Al menos un defensor de uno o de otro candidato se ha enfrentado en una diatriba personal colérica y descarnada con sus “oponentes”, de hecho, se ha visto el caso de un enfrentamiento repulsivo y sanguinario entre familiares de primer grado. Todo este espectáculo, desde luego, con un público áulico o cortesano vitoreando a su candidato o vilipendiando a su “contrario”. ¡Terrible, primitivo y vergonzoso espectáculo!

Ante mi asombro, los anteriores hechos me invitan a reflexionar y tratar de buscar explicaciones, mas no justificaciones. Son muchas las preguntas que para esta breve reflexión me formulo, pero me concentrare por ahora en una, la que corresponde al título del articulo: ¿Son malas las redes sociales o es malo el ser humano? Y me refiero a que la maldad va desde el egoísmo, acciones no éticas, pasando por el sadismo y la agresividad, decisiones impulsivas, etcétera. Para responder esta pregunta me dirijo a pensar en muchas otras cosas que la sociedad históricamente ha venido señalando como malas: la marihuana, la coca, los venenos y toxinas, etcétera. Por lo pronto tomaré el ejemplo de los venenos y las toxinas; la toxina botulínica es una sustancia producida por un microrganismo conocido como Clostridium Botulinum. Esta neurotoxina es considerada uno de los venenos más letales del mundo, produce una enfermedad conocida como botulismo y se adquiere por alimentos en descomposición, principalmente en las comidas cárnicas enlatadas o embutidos. Se ha demostrado que solo un gramo es suficiente para matar a un millón de conejillos de indias, pero es milagrosa si se utiliza en dosis correctas para tratar enfermedades que en el pasado no tenían tratamiento o necesitaban de tratamientos muy cruentos como los casos de las enfermedades neuromusculares por lesiones de la medula espinal. También se le prodiga un uso más superfluo en medicina estética para poner en tensión la piel que ha perdido su lozanía. Una sustancia contenida en la planta de marihuana produce una mejoría sorprendente del dolor y de algunos tipos de epilepsia, por ejemplo. En fin, tengo muchos ejemplos para ambientar mi reflexión lo cual haría inútilmente extensa esta opinión; así es que, como he podido explicar, las cosas por sí mismas no son malas:

son buenas o malas dependiendo del uso que el hombre haga de ellas. El asunto en cuestión es que pienso, aplicando el silogismo de las premisas anteriores, que de la misma forma de los ejemplos expuestos, las redes sociales no son malas por sí mismas, sino de acuerdo al espíritu de bondad o maldad que haya en cada ser humano y de cómo reacciona la persona a la intención de daño del otro. Por cierto, para mí es clara la respuesta a esta pregunta pues sé que históricamente el hombre ha usado insumos buenos para provocar el mal; es así que lo que hace al hombre diferente de los animales también lo ha conducido a lo que llamo la “maldad racional”: el uso de la razón (ciencia) y la fe (religión), dos facultades superiores exclusivamente humanas que han sido utilizados para, en su nombre, cometer atrocidades. Por lo tanto, hoy no me sorprende en general que se cometa daño tras ese ejercicio del intelecto; lo que sí me sorprende aun, es su alto grado de atrocidad.

Albert Ellis, en su obra Razón y Emoción en Psicoterapia, utiliza el término “ideas irracionales” para referirse a los pensamientos irracionales que, entre otras cosas, nublan nuestra capacidad de cognición. Hanna Arendt, reflexionando sobre el holocausto nazi, interpreta con el término “banalidad del mal” que personas capaces de cometer grandes males o atrocidades pueden ser gente aparentemente y perfectamente “normal”. Yo mismo, muchas veces, he recibido ataques y para mi fortuna los he podido asimilar gracias al conocimiento del estoicismo, una filosofía muy antigua que empecé a conocer al final de mis estudios de medicina (en las clases de psiquiatría) y que de tiempo en tiempo pongo en práctica cuando las situaciones así lo ameritan. No es necesario recorrer el camino de Damasco para conocer y usar en la práctica cotidiana esta filosofía.

Inventos y descubrimientos históricos también sirven de ejemplo para esta breve reflexión: la pólvora no solo sirve para la guerra, tiene beneficios para la humanidad cuando es bien utilizada; así también, el acero y el hierro con el que se producen los cuchillos, puñales y revólveres han sido demasiado útiles cuando el hombre ha necesitado infraestructuras por ejemplo para viviendas, escuelas y hospitales, pero Sting en su canción “Fragile” bien menciona la crueldad de la combinación del acero con la piel; pero no solo el hierro o el acero hacen daño a la persona, dice un refrán que duelen más los daños producidos por la lengua, una estructura blanda, que las fracturas con garrote, un arma contundente; el descubrimiento de la fisión nuclear no solo produjo daños con la bomba atómica sino que produce la energía más limpia y potente de que tengamos noticias.

Para finalizar, sabemos que la maldad humana es casi ilimitada, basta hacer un rápido recorrido por la historia occidental, o solo leyendo las páginas de la Divina Comedia, donde el poeta Dante Alighieri hace un recuento histórico de personajes reales que han infligido mucho daño, moral o físico, a sus congéneres. Podríamos así hacer un listado de hechos históricos de maldad humana, desde luego sin pretender ser exhaustivos, sino traer a colación ciertos hechos de relevancia histórica o mediática a nivel mundial y nacional: en el siglo II el espectáculo en el Coliseo romano con discapacitados luchando a muerte entre ellos ordenado por el emperador Cómodo, la matanza de los niños inocentes en Belén en el siglo I ordenada por Herodes I El Grande, la matanza de gatos por asociarlos con prácticas demoniacas ordenada por el papa Gregorio IX que como consecuencia trajo el aumento de ratas y facilitó la propagación de la peste, los juicios sumarios y castigos de la edad media, la masacre de Nonkin durante la guerra de Japón y China, el exterminio judío en Europa en el siglo XX, la esclavitud, el abuso de la población indígena en América, el asesinato de la madre de los hermanos Leal en Bogotá, la sucia y absurda “cesárea” para robarle el producto de la gestación a una mujer con discapacidad mental en Cartagena en una estación de policía de Manzanillo del Mar, etcétera. No nos detendríamos por ahora si seguimos enumerando, pero me detendré por la sensación de nauseas que me provoca este repulsivo listado.

Yo, por mi parte, seguiré haciendo, lo que creo, podría ser un buen uso de las redes sociales: vinculándome a reconocidas “fanpages” de tipo humanísticas, de ciencia, de noticias, etcétera.