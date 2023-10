“Pazaporte”

Sí, ya sé, pasaporte es con s, pero ¿cuál es el afán de generar angustias a los colombianos? Ya el Gobierno nos asalta no todos los días si no a cada rato del día con insólitas propuestas sin previos análisis. A manera de guisa, el pasaporte, que es un derecho aun en tiempos de excepción, fácilmente puede ser un generador de paz. Pero, empecinados en crear caos y confusión, el proceso de licitación se volvió un laberinto increíble. Hasta hace poco pudimos cambiarle el color verde por el de vinotinto, que tiene todas sus características de seguridad y confianza a nivel mundial. Muchas son las palabras homófonas que generan sosiego; emprendimiento y serenidad tienen la sílaba “paz”. El primer referente de pasaporte se encuentra en la Biblia, cuando Nehemías tenía que viajar a otra región, necesitó un permiso oficial. El rey de Inglaterra V, en el siglo quince, comienza a darle forma a un pase entre regiones europeas que se enfrentaban en francas batallas para determinar quiénes eran extranjeros. Hoy, los más idílicos pensarían que no debe existir un documento que limite las fronteras, pero la realidad es tozuda y es necesario establecer unas reglas de juego para participar en el mundo civilizado; el pasaporte es el documento por excelencia, debemos protegerlo y quererlo. Personas de negocios, estudiantes, padres de familia, el ciudadano del común, los que buscan nuevos horizontes, científicos, profesores y así todos necesitamos de un documento oficial que nos identifique como colombianos. No es cuestión de poca monta, ojalá un objetivo claro sea que todos tengamos pasaportes y que este nos enorgullezca. Ese documento debe generar paz. Otra palabra homónima que debería generar paz, “Pazífico”: por siglos ha sido una zona rica en recursos, hoy es un caldo de violencia. Una tierra cada día más aislada dentro del país, hasta el colmo que el Estado tiene que arrodillarse para poder entrar al Cauca a poner orden y darle un mínimo de tranquilidad a su gente. Ya lo dijo Francia Márquez a las FF. AA.: por favor cumplan con su obligación en el Pacífico, tierra de la vicepresidenta. ¿Cómo quedaría Francia Márquez si el Cauca se separa de Colombia? Regresemos al pasaporte y al Pacífico, Dios permita que el Gobierno entienda de una vez por todas que se gobierna para todos; además, existe un país entero que necesita orden y una continuidad institucional, para hacer los cambios no se necesita revolver todo y creer que se ha triunfado en tremenda confusión, cuando lo que han conseguido es poner los nervios de punta a los colombianos. La confianza cada día es menor entre una gran parte de los gobernados. Colombia no es de uno, es de todos y necesitamos un líder coherente y aterrizado. Dios quiera que no llegue el momento de tener que usar pasaporte dentro del propio país. Repito, generar paz, no violencia, está en los mínimos detalles del día a día. Esa sí es la verdadera paz total.