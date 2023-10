Nuestro patrimonio

Es común oír por todas partes que nuestra ciudad es patrimonio, pero ¿cuántos de nuestros habitantes saben lo que ello implica? Hagamos un poco de historia. En 1984, la Unesco declaró a nuestro corralito como “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”. Gran orgullo nacional, pues son pocas las ciudades del mundo con esta distinción: solo hay 1.018. Nuestras murallas de piedra, casas coloniales, callecitas y fortalezas de la época española son ejemplares y corresponden a un legado histórico y único. Si bien Cartagena era un destino deseado y conocido, este honor contribuyó al crecimiento del turismo internacional y nacional, y con ello los beneficios económicos para la ciudad. Y si bien seguimos siendo un atractivo para visitantes, poco a poco quienes nos visitan se desilusionan al llegar y no poder caminar libremente por la ciudad, con informales que invaden el espacio público y vendedores de toda clase de mercancías y ofertas ilegales que acosan al turista en busca del bien personal.

Sin embargo, el crecimiento desmedido del turismo, el uso indiscriminado del espacio público, desarrollos urbanísticos desmedidos como el edificio Acuarela; la prostitución y la venta indiscriminada de estupefacientes han hecho que este honor esté en peligro. Estamos matando la gallina de los huevos de oro con la falta de control y el poco sentido de pertenencia de quienes habitamos la ciudad, porque el problema no es solo de las autoridades, también es de nosotros. Patrimonio no son solo nuestras edificaciones sino también el arte, la música y la literatura, entre otros. El Caribe es una de las regiones con mayor producción cultural. No hablamos solo de lo que heredamos de la colonia, sino también de artistas como Alejandro Obregón, Enrique Grau y Santiago Arcas; nuestros poetas y escritores como Luis Carlos López, Germán Espinosa y Leonor Antón, y en la música de Daniel Lemaitre, Lucho Bermúdez, Adolfo Mejía y Checo Acosta, para solo mencionar algunos. Ojalá los colegios, las universidades y los medios de comunicación definieran y desarrollaran una estrategia para que recuperemos nuestro patrimonio pasado y presente, y no solo hablemos y vivamos de las edificaciones. Protejámoslas para que, en medio de las frecuentes protestas de hoy en día, no sean objeto de deterioro ya sea con grafitis o con restauraciones que no respetan su origen y sus cualidades. La Unesco nos tiene en el ojo y si no nos unimos para conservar y defender de nuestro patrimonio pueden llegar a quitarnos el gran honor de ser “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”. En Asocentro, hemos conformado un grupo de residentes, amantes y orgullosos de nuestra ciudad, pero preocupados por esta situación y queremos hacer un llamado para que nos constituyamos en guardianes de este patrimonio que es parte fundamental de la humanidad y de nuestra propia historia.

*Asocentro.