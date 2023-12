No estás ni tibio

Cuando escuchaba a un personaje de la ciudad decir que su mayor logro había sido la moralización, yo me preguntaba: ¿Moralización de qué? Se refirió a no dejar robar ni malgastar los dineros públicos y que gracias a eso la ciudad nadaría en 2024 en dinero.

Me enseñaron que la palabra moral se refiere, sin duda, a un rasgo central de la vida humana que es válido si no lo manejamos en singular. Podría decirse que hay moral cuando un individuo se comporta aplicándola a todas las áreas de su vida, y esta exigencia del vivir es la que nos aparta de la doble moral, enfermedad de muchos y más notoria en el ámbito del poder y del liderazgo.

¿Podríamos decir con qué moral señala? Cuando vinculo a quienes trabajaron a su lado políticamente, muchos fueron separados de sus cargos por falsedades y omisión de documentos, o porque no eran acordes al perfil, o fueron nombrados sin el lleno de los requisitos. No utilizó totalmente los recursos asignados en algunas secretarías; conciliación con el sistema de transporte masivo... con el convenio ya no podrán comprar un solo bus ni chatarrizar. Hizo más contratación por la bolsa... que criticó, alumbrado público con manos de terceros, Playa Azul o playa piloto quedó enmontada y abandonada. No modificaron el Decreto de playas 1811 del 2015 para actualizar el uso de los suelos de protección y las nuevas playas por Protección Costera, reuniones de los comités de playas que pudieron tener vicios por la no firma de representantes legítimos. No invirtieron los recursos de la bahía que pagó Dow Química por contaminación; no pusieron a funcionar la bomba de El Laguito a tiempo por omisión de infraestructura y lo hicieron solo ahora, a final de año. No efectuaron el dragado del caño Juan Angola, ordenado por la Procuraduría; utilizar recursos para el POT y perder dinero con dos secretarios foráneos que deseaban amañar un resultado incompleto del POT moderno... finalmente se demostró que no tenía los productos de riesgos. Un Go Catastral sin cartografía adecuada. Comida a las cárceles sin cumplir, un PAE con las mismas debilidades. No construyeron una sola vía nueva, no trasladaron del mercado. Muchos contratos en capacitación de las alcaldías locales y de la administración. Un contrato de los Países Bajos que tuvo que renunciarse por no ético y dejarlo solo en un estudio débil, una bocana sin cumplir su mantenimiento y habilitación, una auditoría forense que deja entrever la contratación y mando de personas vinculadas al poder y la administración pública, un pago al embargo Portal Calicanto existiendo 429 acciones populares, 60 aproximadamente ya falladas en segunda instancia y desacatos; crecimiento de la invasión de La Popa, ciénaga de La Virgen, Marginal del Viaducto, Henequén, Albornoz, etc., un PAE, servicios públicos y vigilancia desfinanciados para el 2024 ¡y no me alcanza columna!