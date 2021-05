Privilegiada por la naturaleza, Kalamary fue descubierta, llamada Cartagena de Indias, y convertida por España en base de apoyo para el saqueo de recursos naturales en la región. Así comenzó nuestro calvario que aún no culmina, con nuevos Pedros Heredias que, como para recordarnos la esclavitud y humillarnos le levantaron una estatua más grande que la del libertador.

Un nuevo liderazgo necesitamos, que no es el actual con W. Dau y su equipo, y para evitar suspicacias, dejo claro que lo apoyé, lo elegimos alcalde y hay algunos amigos en su gabinete, pero, es necesario dejar claro que hoy viajan, en pleno siglo XXI, en un barco con timonel y remeros, dedicados a ganarse para su bienestar unos salarios y honorarios, como funcionarios directos o por OPS, todos solo remando con canalete y cansados, sin rumbo fijo.

Cartagena y Bolívar tienen las siguientes fuentes generadoras de riquezas y empleos productivos: el mar, las playas, su hotelería y turismo, la cultura, sus muelles y puertos, su comercio interno y mundial, su proceso de industrialización con uso extensivo de mano de obra, desde la construcción, hasta la petroquímica, minería de petróleo, gas, oro y su sector agropecuario que con Córdoba, poseemos las tierras más fértiles del país, pero, sus gobernantes solo aprendieron a robar recursos públicos y naturales.

Cartagena necesita de un liderazgo que no solo administre de manera transparente y con control ciudadano, sino, que con tantas inversiones públicas y privadas en nuestra región impida que la heroica padezca de uno de los más altos índices de pobreza del país. La clave está en que nuestra institucionalidad aún no se preocupa por defender lo nuestro, ni siquiera los negocios que giran alrededor de la vocación histórica de la ciudad y el departamento. Aquí, quienes controlan los rentables negocios, son fundamentalmente empresarios foráneos que llegan a la región con su equipo o cuadrillas sin resistencia alguna de las autoridades. Debemos asumir estos retos que nos depara el inmediato futuro y no nos pase lo del cuento del gallo capón para confundirnos y no avanzar.

El actual liderazgo en la ciudad no la sacará adelante, entre otras cuestiones, porque no saben siquiera qué administran, ni su potencial ante el país, Latinoamérica y el mundo. Se requiere seguir trabajando por lograr un verdadero despertar ciudadano y de nuestra dirigencia empresarial, cívica, social, sindical, de las letras, ciencias y la academia en general para, con un programa viable, con honestidad, lealtad, respeto, trabajo y amor por Cartagena y la región, permita con conocimiento, unidos con el pueblo, iniciar un verdadero proceso de desarrollo económico, social y cultural del cual Cartagena deber ser su principal motor impulsor, teniendo siempre presente que el ser humano debe construir con inteligencia, ya que el animal es quien destruye hasta en estampidas.