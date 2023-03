El gran garrote

Llevo meses leyendo columnas donde se afirma que estamos viviendo bajo un gobierno enemigo del lucro, pero si uno mira lo que está aconteciendo esas afirmaciones no tienen sustento. No hay estampida de empresas; el gobierno no anda expropiando; y, las normas que amparan el lucro están incólumes y con plena aplicación en los juzgados; esto es, los principios y normas que reglan las acciones civiles y mercantiles no han sido alterados en su esencia. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas afirmaciones? R: son varias las fuentes. Una viene de personas orejeras como se dice vulgarmente; es decir, que oyen a otros decir que el gobierno es enemigo de la empresa privada y lo repiten. Otra parte proviene de quienes Petro les cae mal. Otra de quienes odian a Petro haber sido del M19. Otra parte viene de quienes tienen intereses políticos de que al gobierno le vaya mal simplemente porque así es la lucha por el poder. Y otra parte viene de quienes, en la lucha por la sobrevivencia de unos intereses económicos, del lucro predatorio en unos sectores económicos, basados instrumentalmente o en principios, estiman que la reformas que el Gobierno impulsa, están desbaratando el capitalismo en Colombia, llevándonos al desastre económico y es aquí donde el debate se pone bacano, porque es una discusión profunda que más que polarizar, politiza, y va a dejar ver realmente que no ha sido con competencia, que se ha convertido en un prejuicio ideológico, que unos grupos en unos sectores que deben garantizar derechos sociales se han tapado en dinero descuidando la prestación de esos servicios públicos en garantía de esos derechos. El presidente dijo que su revolución es el desarrollo del capitalismo en Colombia, pero no uno que actúe sin grilletes y con ética de casino como lo denuncia Stiglitz, sino uno en el que el Estado no sea árbitro sino guía, actor y corrector de la deficiente asignación de bienes del “mercado” y eso me recuerda, por ejemplo, lo que EE. UU. vivió cuando Teddy Roosevelt decidió enfrentar a las Corporaciones para socavarles la capacidad de abusar de sus posiciones en detrimento de los consumidores, los trabajadores y la competencia, logrando así que el capitalismo gringo se reformara y mejorara. Bueno, eso está pasando aquí y un puñado de actores están diciendo que, por tocar sus privilegios ajenos al bienestar nacional, hay una cruzada contra los empresarios, lo que no es cierto. El tipo de capitalismo que necesitamos ha sido probado con reformas en Asia y EE. UU. con buenos resultados, así que no coman cuentos. Al igual que T. Roosevelt, a Petro le vendrán crueles ataques por reformar lo insostenible, pero, para eso como en las caricaturas gringas de hace un siglo, tiene el Big Stik presidencial. El poder por encima de la codicia.