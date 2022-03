No les salió bien a los mototaxistas la jornada de protesta en que participaron ayer. La vandalización de estaciones y buses de Transcaribe, sobre todo en los casos en que se puso en riesgo la vida y la integridad personal de pasajeros que fueron agredidos por verdaderos desadaptados, sobre todo en los casos en que se utilizaron bombas molotov o hicieron bloqueos para detener la movilidad de los cartageneros, fue una contradicción con la protesta pacífica que prometieron sus convocantes.

Es de esperar que los líderes del autodenominado Comité Antidecreto comprendan que ninguna persona u organización pueden hacer lo que les apetezca, singularmente en desprecio de los intereses y necesidades del resto de ciudadanos, por más legítimas que consideren sus reclamaciones, máxime cuando los derechos pretendidos se demandan haciendo uso de la fuerza o la violencia, propinando daños incalculables a la economía local.

Aun cuando el mototaxismo supone la violación de normas de tránsito que lo prohíben y que es, sin discusión, un medio de transporte extremadamente peligroso, es un fenómeno que resuelve la necesidad de trabajo de miles de jóvenes que no encuentran otras alternativas laborales o de subsistencia; también es una solución al transporte de residentes en barrios donde no llegan vehículos de servicio público a precios asequibles. Nuestros gobernantes dejaron crecer esta actividad hasta un punto en que, como hoy, no es factible pensar en que desaparezca, por orden de autoridad, de un día para otro.

La terminación de este servicio solo se alcanzará a largo plazo, después de pasar por etapas durante las cuales tiene que lograrse el ajuste óptimo del sistema de transporte público masivo, Transcaribe.

No parecen acertadas las críticas al alcalde en cuanto a que ejerció una autoridad desmedida o que no ha escuchado a los voceros de mototaxistas. Desconocer que, como con pocos grupos de ciudadanos, los mototaxistas han contado con largos y recurrentes espacios de diálogo, o que, en general, el alcalde ha sido proclive a permitir toda suerte de protestas, es tendencioso.

Los mototaxistas podrían comprender que no hay oficio legítimo en este país que no esté regulado o que no admita regulación, y que, en tanto no haya una norma nacional que autorice esta actividad informal, lo mínimo que puede hacer la autoridad local es fijar reglas de juego que armonicen distintos intereses, entre los cuales el mototaxismo es apenas uno de ellos.

Los voceros del Comité Antidecreto deben volver a la mesa de diálogo y comprometerse no solo a acatar las normas locales mínimas que rigen el mototaxismo, sino también a implementar programas obligatorios que enseñen a todos los mototaxistas a respetar las normas de tránsito y las que impone la urbanidad, cuya permanente violación es de lejos el problema mayor para los demás ciudadanos.