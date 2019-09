Un innecesario aplazamiento

Contra toda conveniencia, el Concejo de Cartagena de Indias rechazó concederle desde ya a nuestros niños y adolescentes un plan maestro de educación concebido con una visión de largo plazo para que un tema sustancial, como es la educación pública escolar, no quede al vaivén de los cambios sucesivos de administraciones.

Aun cuando había anuncios de que un sector de la educación pública lograría bloquear nuevamente la aprobación del Plan, se tenía la esperanza que primaran los intereses de los niños, bajo una visión estratégica, sobre posiciones temporales e, incluso, ideológicas.

Para rematar, los argumentos empleados para denegar la aprobación del proyecto de acuerdo, resultan deplorables.

El mensaje de fondo es que se mantendrá la situación de crisis en la calidad de la educación escolar pública, por cuanto no hay una alternativa distinta que sustituya al nuevamente fallido PME; o, dicho de otra manera, todo seguirá igual para que nada cambie; para que nuestras instituciones educativas, guardadas las conocidas excepciones, sigan condenadas a continuar figurando entre las peor calificadas del país.

A no dudarlo, si el actual Concejo no retoma el proyecto, nos mantendremos como una ciudad inviable en materia educativa.

Cómo no sentir que se desconoció, por ejemplo, que la elaboración del PME se inició en 2014 tras un proceso de construcción participativa con cerca de 3.000 personas, y que esta es la segunda vez que se presenta a consideración de ese cuerpo edilicio, ya con todos los elementos que en la pasada ocasión dijeron que hacían falta.

Si las críticas se centran en que no es financiable y que es una puerta a la política de privatización, de lejos quedó demostrado que nada de lo uno y nada lo otro.

La crítica sobre el supuesto desfinanciamiento del Plan, desconoce la evidencia que el asunto fue enteramente superado en la versión del PME que se presentó en este periodo de sesiones. Por lo mismo, es infundada la excusa de que los recursos actuales del Distrito no permiten confiar en que el PME pueda ejecutarse financieramente. Es todo lo contrario: en su texto está más que claro que en esta materia lo que se hace es fijar una política pública “indicativa”; es decir, que es un plan estratégico confeccionado para que cada gobernante asigne los recursos conforme con el presupuesto real que durante su mandato de cuatro años le corresponda ordenar.

No puede ser que si sólo un estamento se opuso al proyecto, el Sudeb, no se hayan resuelto sus preocupaciones objetivas, pues las ideológicas no son admisibles frente a lo que se tiene entre manos, que es la educación de los hijos de las familias pobres o de las de menores ingresos de la ciudad.

Los concejales perfectamente pudieron legarle a Cartagena un PME que sí se merece. Ahora tocar rogar para que el próximo Concejo se atreva a aprobar un instrumento que, desde el futuro, las siguientes generaciones nos reclaman a gritos.