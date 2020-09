Entre tanta profusión de normas durante la pandemia, para muchos ciudadanos pudo pasar desapercibida la promulgación de la Ley 2052 de agosto 25, sobre disposiciones para la racionalización de trámites en los niveles nacional y regional, pero que también rige para los particulares que cumplen funciones públicas y/o administrativas, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.

La normativa cobra importancia, pues procura poner al día a las instituciones y a los servidores públicos, en la atención de diversos trámites empleando las nuevas tecnologías. Así, tanto las entidades del orden nacional como las departamentales, distritales y municipales, al igual que los particulares que cumplan funciones públicas, están obligados a automatizar y digitalizar cualquier trámite que se cree a partir de la vigencia de la ley, esto es, desde el pasado 25 de agosto, para lo cual deben fijarse mecanismos de intercambio de información entre los sistemas y soluciones tecnológicas para soportar los trámites que se realicen, buscando la interoperabilidad entre todas las entidades.

Los usuarios de los servicios del Estado, especialmente de oficinas cuyos efectos jurídicos tienen que ver con los derechos personalísimos y los patrimoniales, tales como notarías, oficinas de registro e inspecciones policía, por años han reclamado del Estado ponerse al día en tecnologías que facilitan la vida y el ejercicio oportuno y completo de los derechos individuales, lo cual a su vez redunda necesariamente en la disminución de las trabas o barreras en la prestación de servicios cuyas demoras o dificultades de acceso exasperan y dañan la calidad de vida de los colombianos.

En adelante, las entidades y servidores públicos están en la obligación de implementar mecanismos de autenticación digital para los servicios ciudadanos virtuales, con lo cual muchos de los trámites engorrosos e innecesarios, producto del ritualismo de la idiosincrasia ‘santanderista’ de alguna parte de la Nación, deberán erradicarse, lo cual incluye requisitos formales mandados a recoger en otros lares desde hace decenios.

Hay que reconocer que la pandemia, como todas las malas experiencias de la vida, trae también sus bondades. Entre estas, a no dudarlo, están las aceleraciones en materia de incorporación de las tecnologías tanto en la forma como se comunicará el Estado, sus funcionarios con los particulares, y las nuevas maneras de concurrir a procesos y trámites, y de notificar las decisiones, lo que ahora no exigirá la onerosa presencialidad, así como abaratará costos en la reproducción de documentos, con lo que ello supone para la preservación de la naturaleza, pues conforme con la ley ya no es una opción la esperada ‘carpeta ciudadana digital’, cuyo objeto es facilitar el acceso confiable, seguro y actualizado a los datos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado.

Esperemos que la ley se cumpla con presteza.