Tiempos de rompimientos II

Si existía alguna duda de que los levantamientos acaecidos en Latinoamérica se replicarían en Colombia, las elecciones del domingo confirman que esos tiempos de rompimiento nos llegaron.

Lo sucedido en Cartagena, Turbaco, Bogotá, Medellín, Santa Marta y tantos municipios más, donde resultaron electos candidatos que rompen los moldes tradicionales, son apenas ejemplos de cómo la rebeldía ciudadana puede transformar el panorama político y arrebatar a las dirigencias perennes el poder real.

La gran diferencia con lo que ocurre en los países vecinos es que Colombia ha podido encausar, en democracia, la justificada inconformidad ciudadana. Todo parece indicar que, con ocasión del debate electoral que acaba de concluir, nos hemos ahorrado desenlaces violentos o paralizantes que en los países vecinos han acaecido o están sucediendo.

La rabia, el inconformismo y el hartazgo frente al sistema explican en buena parte los resultados sorprendentes que hemos visto a lo largo del territorio patrio. Por lo mismo, sería terrible que los gobernantes electos no sepan encarnar las esperanzas que sobre ellos ha recaído, como recipiendarios del notorio y justificado descontento ciudadano.

A no dudarlo, la pausa que tendremos en marchas y protestas, producto del elemental margen de espera que se les concederá a los mandatarios locales electos, beneficiará al Gobierno central, que pudiera aprovechar el mensaje que buena parte del pueblo ha expresado con contundencia, para reajustar el gabinete ministerial con perfiles que no solo se entiendan de una manera más fluida con las destacadas figuras regionales y locales que se posesionarán a partir del 1 de enero de 2020, sino también que interpreten las señales de estos tiempos, agudizando la escucha de ese gran margen de población, tanto en las urbes como en las zonas rurales, que no se siente representada en el Ejecutivo, tal como quedó patente tras los resultados electorales del partido de gobierno.

Insistir, por el Ejecutivo nacional, el mantener incólume el ritmo y tono actuales pudiera ser una errónea pérdida de oportunidad. Por el contrario, gestos de cambio en tiempos de vigorosa renovación pueden ser apreciados como señas fecundas que empaticen tanto con los nuevos mandatarios regionales como con los millones de colombianos inconformes, singularmente con los jóvenes.

Regresando a nivel regional, por los lados del departamento, y tal como estaba cantado, Vicente Blel Scaff es el gobernador electo. Asumirá semejante responsabilidad en una época donde las miradas acuciosas estarán puestas en sus ejecutorias; nadie como él tiene claro que los acontecimientos que rodearon su campaña harán complejo el engranaje de su juventud y sus promesas, con la red de compromisos que le acompaña. En poco tiempo veremos qué le trae al Departamento de Bolívar. Para conveniencia de la región, todos esperamos que esté a la altura del reto que se ha impuesto, y que pueda superar exitosamente las expectativas de la ciudadanía rebelde que, con el copioso voto en blanco, se manifestó el domingo.